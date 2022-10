Maurizio Costanzo, preoccupano le condizioni di salute: “Torneremo a incontrarci”

Di recente è stato annunciato il rinvio del Maurizio Costanzo Show rispetto ai consueti appuntamenti e ciò ha fatto preoccupare molti sulle condizioni di salute di Maurizio Costanzo.

Il presentatore e giornalista però ha voluto tranquillizzare il suo pubblico aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute. Ecco come sta Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo è uno dei volti storici del giornalismo e della televisione in Italia, ha saputo portare un altro modo di fare il talk show in televisione, basti pensare al celebre Maurizio Costanzo show e a programmi precedenti come Bontà Loro e Fascination.

Giornalista e scrittore, uomo di grande livello culturale Maurizio Costanzo è stato sposato più di una volta ma da tanti anni resta fedele alla regina di Mediaset, Maria De Filippi. Una coppia d’oro in tutti i sensi, anche per i guadagni di lui. Sapete di che cifra stiamo parlando?

Sicuramente il modo di fare televisione di Costanzo è più simile al modello americano e possiamo dire che il talk show così concepito è arrivato in Italia grazie a lui. Nel salotto di Costanzo si sono susseguiti tanti personaggi tra attori, cantanti, opinionisti e figure di spicco anche politiche alcune di queste diventate poi famose grazie alle presenze al Maurizio Costanzo Show. Per esempio sapevate che Valerio Mastandrea ha esordito proprio lì? E con lui anche la mitica Tina Cipollari oggi presenza fissa di Uomini e donne.

Nel corso della sua longeva carriera ha intervistato i più importanti nomi della storia del nostro Paese e non solo, dal cinema alla televisione, passando per la politica. Possiamo citare alcuni di questi nomi come Giovanni Falcone, Totò e molti altri.

Una curiosità sul giornalista e presentatore è che ha anche scritto i testi di alcune canzoni italiane famose, una su tutte: “Se telefonando” cantata da Mina.

Le condizioni di salute di Maurizio Costanzo

Come abbiamo detto, negli ultimi giorni il Maurizio Costanzo Show è stato sospeso, lasciando i fan nello stupore generale e nella preoccupazione dal momento che si è parlato di problemi di salute del conduttore. Ma pare che questi problemi di salute non siano seri e lo stesso giornalista ha voluto tranquillizzare in prima persona tutti i suoi fan, specificando che non si trattava di problemi seri.

Il giornalista ha rilasciato un video nel quale raccontava in prima persona di stare bene e di avere solo un po’ di influenza. La puntata del Maurizio Costanzo Show è solo rimandata. Vi riportiamo le parole di Maurizio Costanzo.

“Buongiorno a tutti e scusate se vi disturbo sono nel salotto di casa mia, ho qualche linea di febbre: niente di grave, ma è frutto della stagione, è influenza. Per questo motivo stasera andrà in onda uno speciale del Costanzo show, con una serie di scelte fatte da varie puntate importanti”.

Le parole molto serene del giornalista hanno di sicuro calmato i sospetti circa una grave situazione di salute che alla fine era solo una diceria. Costanzo ha proseguito in questi termini:

“Poi tutto passerà e dalla prossima settimana torneremo a incontrarci stavolta non dal salotto di casa mia, ma dal palco del Parioli. Grazie e scusatemi”.

Le prossime puntate come sempre saranno ricche di rubriche interessanti e ospiti di livello come: Urbano Cairo, Giuseppe Conte, Alberto Matano, Ricky Tognazzi e Patty Pravo.