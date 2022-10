Donatella Rettore, il dramma della malattia: “Me ne stavo andando” | il doloroso racconto

Donatella Rettore finisce in ospedale per una brutta malattia. La sua salute è stata rischio e la cantante italiana a temuto per il peggio. Ecco cosa è successo.

Donatella Rettore, con il suo look stravagante e le sue canzoni intramontabili, è stata ed è tuttora una delle icone della musica italiana. Durante la scorsa edizione di Sanremo è tornata sul palco più importante del nostro paese insieme a una giovane cantante emergente, stiamo parlando di Ditonellapiaga.

La sua carriera nel campo della musica è costellata di successi che negli anni sono diventate canzoni intramontabili che continuano a far cantare generazioni di persone. Tra i suoi successi maggiori ricordiamo Splendido Splendente, Il cobra non è un serpente, Dammi una lametta che mi taglio le vene e molte altre.

Una curiosità su Donatella Rettore che forse non tutti sanno è che per un periodo della sua vita è stata la vicina di casa di David Bowie. Nel raccontarlo in un’intervista ha detto:

“Ogni mattina lo incrociavo dal panettiere sotto casa […] era schivo. Ma già dalla terza volta cominciò ad augurarmi una buona giornata. […]. Un giorno mi sono fatta coraggio e gli ho detto: ‘Sono una tua grande fan‘ e lui mi ha risposto: ‘Lo so’. Solo dopo molto tempo ha saputo che io ero una famosa cantante italiana”.

La malattia

Purtroppo negli ultimi tempi la rettore non è stata bene si è dovuta sottoporre a un importante e pericolosa operazione chirurgica a causa di un esame istologico risultato non buono.

Solo lo scorso 26 gennaio la cantante aveva raccontato al programma di Mara Venier, domenica in, di aver scoperto di avere la talassemia quando era giovanissima, all’età di 29 anni:

“Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”, racconta.

Dopo aver subito il pericolo di intervento la rettore ha sentito un grandissimo affetto da parte dei fan che è tuttora ringrazia

“Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non credevo siete stati meravigliosi. È stato spiazzante! Ma adesso, più di prima, abbiamo bisogno d’amore specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love&Peace”.

Per fortuna ora Donatella è in ottima forma ed è pronto a far continuare a cantare il nostro paese con le sue bellissime canzoni.