Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha scelto la nuova giurata, ma non è Selvaggia Lucareli. Fatta fuori?

Milly Carlucci sta già pensando alla prossima edizione di Ballando con le stelle.

Quella di quest’anno è stata un’edizione ricca di eventi, sorprese ma anche litigi e ad arricchire di argomenti il programma come sappiamo non sono soltanto i concorrenti ma anche i giudici con le discussioni che animano ciascuna puntata del programma. Proprio a proposito dei giudici sembra che la conduttrice stia già lavorando per introdurre una nuova figura e questa potrebbe sostituire Selvaggia Lucarelli.

Milly Carlucci è inarrestabile e si occupa senza sosta di Ballando con le stelle uno dei reality più seguiti della televisione e mentre si svolgono ancora le puntate di questa edizione la conduttrice sta già pensando alla prossima stagione ma soprattutto ai giudici che occuperanno uno dei tavoli più temuti della televisione. Pare che la vedremo in diretta a settembre, quando saranno stabiliti i nuovi palinsesti televisivi e ricomincerà la gara di ballo da sala più seguita della televisione.

Come sappiamo Milly Carlucci è anche al timone di un altro programma molto amato dal pubblico di Rai 1, Il Cantante Mascherato, che tornerà in onda la prossima primavera, in aperta concorrenza con C’è Posta per Te. In una recente intervista sembra essere saltato fuori il nome del primo giurato ufficiale della prossima stagione di Ballando con le stelle.

Si è già parlato quindi di un possibile cambio di guardia tra questa nuova persona e uno dei giurati.

Mai come quest’anno Ballando con le stelle è accesa da forti polemiche, litigi e scoop di vario genere che tengono viva la gara di ballo, altrimenti forse troppo noiosa. Sicuramente il nome più discusso tra i giurati è quello di Selvaggia Lucarelli che fa molto parlare di sé, la giornalista sarà riconfermata o sostituita?

Chi saranno i giurati di Ballando con le stelle?

Stando alle voci più recenti sembra che il primo giurato confermato per la nuova stagione di Ballando con le Stelle non sarà Selvaggia Lucarelli. La stessa giornalista nel corso di un’intervista a La Vita in Diretta da Alberto Matano ha dichiarato: “La mia sedia scricchiola” e si riferiva al suo posto alla scrivania dei giurati di Ballando con le Stelle, posto che occupa ormai da 7 anni.

Già in passato si vociferava che Selvaggia Lucarelli avrebbe potuto lasciare il posto di giurata del programma e ciò anche a causa di alcune polemiche che l’hanno riguardata da vicino. Da Biagiarelli a Iva Zanicchi passando per Enrico Montesano, la giornalista è andata in polemica con quasi tutti, anche i suoi colleghi della giuria.

Sembra quindi, malgrado lo share del programma sia davvero molto alto anche grazie a queste polemiche che stuzzicano ulteriormente l’interesse del pubblico, che gli autori del programma compresa la stessa Milly Carlucci faranno a meno della giornalista.

Milly Carlucci si è già attivata per la prossima edizione di Ballando con le Stelle e pare che l’organizzazione si attivi proprio durante le vacanze natalizie. Insomma Milly Carlucci non si ferma mai davvero se pensiamo che in Primavera tornerà alla conduzione di Il cantante mascherato e nel frattempo avrebbe già scelto chi portare con sé nella nuova stagione di Ballando con le Stelle.

Da ulteriori indiscrezioni sembra poi che il primo giurato già scelto aiuterà Milly Carlucci nella selezione del cast definitivo. La prima giurata confermata come sempre è Carolyn Smith che come sappiamo non ha molto in simpatia Selvaggia Lucarelli che quindi potrebbe essere fatta fuori, ma sarà davvero così? Oppure si opterà per gli ascolti sempre molto alti che ogni volta porta la giornalista?