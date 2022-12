Maria Teresa Ruta: “Crisi drammatica”, la sua famiglia è nei guai. Nessuno è al riparo

La sempre sorridente Maria Teresa Ruta ha raccontato di una terribile crisi in cui si è ritrovata che l’ha costretta a cambiare vita per sempre. Una situazione tremenda che non si sarebbe mai aspettata di vivere e che ha coinvolto la sua intera famiglia.

Maria Teresa Ruta è molto conosciuta dagli italiani per la conduzione di programmi come Giochi senza frontiere, UnoMattina e Ok, il prezzo è giusto!. I telespettatori l’hanno conosciuta agli albori della sua carriera con Caccia al 13 e da quel momento in poi la donna ha conosciuto un successo grandioso.

La conduttrice ha anche partecipato al GF VIP del 2020 insieme alla figlia Guenda Goria. La sua è stata un’esperienza molto particolare che ha deciso di condividere coi telespettatori: “Nei primi tre mesi è andato tutto abbastanza bene e non avvertivo il peso di avere un’età diversa rispetto agli altri concorrenti.

Poi con il passare del tempo alcuni ragazzi hanno iniziato ad avvertire la stanchezza. Si sono fatti due conti per cercare di arrivare alla fine del programma. Sono stata nominata più volte perché in me avevano visto la persona da sacrificare. Nonostante questo aspetto avevano instaurato con me un rapporto di affetto. Mi chiedevano consigli. In me avevano trovato un appoggio”.

Maria Teresa Ruta e la crisi drammatica

Spesso pensiamo che i VIP non “soffrano” come le persone normali, ma ci sbagliamo: anche loro hanno molti problemi da risolvere, soprattutto quando la vita prende una piega inaspettata e cambia per sempre la visione delle cose.

Durante una recente intervista a VeroTV, Maria Teresa Ruta ha raccontato del periodo terribile che ha dovuto affrontare e che sta tutt’ora affrontando per via della crisi economica. Ebbene sì: anche la famosa conduttrice è rimasta vittima della crisi che ha colpito il mondo intero e ha dovuto ridimensionare la sua vita.

Come è accaduto a tanti altri, lei e la sua famiglia hanno dovuto fare delle scelte e tagliare alcune spese; tra queste c’è stata la necessità di dire addio alla donna delle pulizie e, di conseguenza, occuparsi della casa dividendosi i compiti.

“Con il mio compagno, abbiamo rinunciato alla donna di servizio e insieme ai miei figli abbiamo organizzato dei turni per le faccende domestiche. A volte bisogna cercare di fare a meno di alcune figure professionali, cercando di riposizionarle nel mondo del lavoro. Nel mio caso, ho ‘raccomandato’ la mia colf a una famiglia di amici più abbienti”.

Certo, non si tratta di una rinuncia chissà quanto importante, ma fa capire che nessuno è al riparo da crisi di questa portata e che ognuno, nel suo piccolo, deve fare delle rinunce e dei cambiamenti di abitudini. “Spero che si trovi una soluzione alla drammatica crisi economica che affligge l’Italia e l’Europa: sono sconvolta dalla povertà che mi circonda. Ognuno di noi dovrebbe pensare ad una solidarietà ‘fatta in casa’, almeno per cercare di aiutare le persone che ci stanno attorno”.