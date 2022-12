Nino Frassica coinvolto in un incidente mortale: “Ha rischiato di morire sul set”. Ecco cosa è successo

Nino Frassica ha fatto preoccupare tutti a causa di un incidente sul set di Don Matteo. L’attore ci ha quasi rimesso la vita e tutti i suoi colleghi, compreso Terence Hill, sono rimasti sconvolti e terrorizzati dal rischio di poterlo perdere.

Terribile incidente per Nino Frassica: l’attore e comico ha rischiato di morire sul set. L’incidente è stato gravissimo e mancava poco che diventasse mortale. La notizia ha fatto subito il giro del web e ha sconvolto tutti i fan dell’uomo. Tanti i colleghi che hanno espresso la vicinanza all’attore.

Proprio in questi giorni sta andando in onda la tredicesima stagione di Don Matteo, dove ritroviamo per l’appunto l’attore nei panni del commissario Nino Cecchini. Quest’anno invece Terence Hill ha detto addio alla fortunata serie tv della quale è stato protagonista per tantissimi anni. A sostituirlo c’è Raoul Bova, che ha già conquistato il pubblico nei panni del prete più famoso d’Italia.

Nino Frassica: “Ho rischiato di morire”

Nino Frassica non si scorderà tanto facilmente l’incidente in cui ha rischiato seriamente di perdere la vita. Il comico ha raccontato dei momenti di paura quando si è reso conto che stava per morire e di quanto sia grato a Terence Hill per averlo salvato.

L’episodio è accaduto in un momento imprecisato durante le riprese delle passate stagioni. Lui e Terence Hill stavano girando una scena in cui si trovavano sul tetto. L’attore non ha specificato di quale stagione si trattasse, né di quando è successo, ma i fan più assidui ricorderanno sicuramente il momento a cui fa riferimento.

“Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui” ha raccontato. “Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita“. I due sono amici di infanzia e Terence Hill si è subito prodigato per salvare la vita del suo amico, senza pensarci due volte.

“Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi” ha detto. Un episodio davvero da brividi che ha spaventato tutti ma che, per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi.

Frassica ringrazia ancora oggi il suo grande amico Terence Hill per avergli letteralmente salvato la pelle. L’attore ha vissuto una terribile esperienza che gli ha fatto rivalutare l’intera esistenza. Sicuramente la prossima volta cercherà di prendere più precauzioni possibili per non ripetere l’episodio.