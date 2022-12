La lotteria SuperEnalotto festeggia un anniversario speciale: ben 25 anni di gioco!

Il 3 dicembre 1997 nasceva per la prima volta la lotteria del SuperEnalotto, uno dei giochi più amati dagli italiani.

Per celebrare questi 25 anni di sogni, SuperEnalotto ha realizzato un’estrazione serale davvero speciale: per l’occasione, infatti, nel concorso di sabato 3 dicembre sono state distribuite delle schedine di gioco realizzate ad hoc per onorare i 25 anni di sogni che SuperEnalotto ha regalato a tutti gli appassionati della lotteria.

Insieme alle iniziative per l’anniversario, il gioco di SuperEnalotto continua a sorprendere e dà il via ai festeggiamenti natalizi con l’iniziativa del “Super Natale”. Per la prima volta, la lotteria del SuperEnalotto propone ai partecipanti oltre 600 premi garantiti da 20 mila euro ciascuno e per coloro che si registreranno e giocheranno online saranno disponibili tre giocate in omaggio. I 600 premi saranno estratti tra le giocate realizzate nei tre concorsi speciali di martedì 27 dicembre, giovedì 29 dicembre e sabato 31 dicembre. I premi in palio sono ovviamente in aggiunta alla possibilità di vincere il super Jackpot milionario che tarda ad arrivare e che ha raggiunto ormai l’incredibile cifra di oltre 320 milioni di euro.

Tutte le novità introdotte dall’App SuperEnalotto

L’obiettivo del gioco di SuperEnalotto e di tutti i sistemi di fruizione ad esso collegati, come appunto la sua App ufficiale, è quello di tendere ad una user-experience per i suoi giocatori che sia all’insegna del massimo divertimento e dell’innovazione.

Lo confermano anche i recenti aggiornamenti introdotti e che avvantaggiano ulteriormente la fruizione multicanale del gioco per una lotteria che da diversi anni è presente non solo presso le ricevitorie autorizzate sul territorio ma anche sui canali di gioco online.

La nuova veste grafica dell’applicazione del SuperEnalotto si rivela ancor più divertente e accattivante, grazie al recente restyling effettuato, realizzato in linea con le direttive previste dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ossia l’organo competente per la promozione di un gioco responsabile e consapevole.

Il restyling dell’App SuperEnalotto

Il restyling della nuova applicazione del SuperEnalotto mette al centro le esigenze dei propri utenti. La nuova veste grafica, infatti, è stata creata a partire dalle esigenze dei giocatori e presenta tutti i presupposti per risultare maggiormente coinvolgente sia nei confronti degli utenti già affezionati, sia nei confronti di quelli nuovi.

Ricordiamo che l’applicazione è scaricabile direttamente dal sito ufficiale del gioco ed è compatibile con tutti i dispositivi mobile, smartphone e tablet, sia con circuito iOS sia Android.

La nuova veste grafica dell’applicazione introduce soluzioni evolute e al passo con i tempi, offrendo un’esperienza distintiva, omnichannel, user friendly e sicura.

Ad essere reso maggiormente accattivante è in primo luogo il menù che si trova sulla pagina principale di accesso. Si caratterizza per essere costruito in maniera chiara, intuitiva e per assicurare una maggiore fruibilità a tutti i giocatori.

Con questo rilascio diventano immediatamente fruibili tutte le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti, come quelle relative all’ultima estrazione e alla verifica delle vincite. E a queste novità si aggiunge poi una funzione dell’ultim’ora: il “Gioca in Ricevitoria”, una opzione di gioco che appare particolarmente interessante per la modalità di gioco proposta.

“Gioca in Ricevitoria”: l’ultima novità del SuperEnalotto

Con “Gioca in Ricevitoria” il SuperEnalotto si adatta alle esigenze del mondo digitale. Attraverso la nuova funzione presente sull’App è possibile, infatti, preparare la schedina online, per poterla convalidare successivamente presso il Punto Vendita che si preferisce, senza l’utilizzo di carta o di stampe di ricevuta. Il sistema, infatti, attiva la generazione di un codice a barre, da custodire sul proprio dispositivo mobile e utilizzare poi in ricevitoria.

La funzione “Gioca in Ricevitoria” permette, quindi, di abbattere i confini tra fruizione digitale e gioco in presenza, accompagnando l’utente verso un’esperienza più inclusiva e innovativa e migliorando l’approccio al gioco di SuperEnalotto che diventa più ecosostenibile con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento sull’ambiente e il consumo di carta. Un piccolo gesto che si muove nell’ottica di salvaguardare il nostro pianeta.