Iva Zanicchi furiosa: “Impara l’umiltà”, pesantissimo attacco contro il collega famosissimo

Iva Zanicchi torna a far parlare di sé dopo l’attacco a Selvaggia Lucarelli durante Ballando con le Stelle. Di recente la cantante si è espressa duramente nei confronti di un suo collega, accusandolo di azioni terribili.

Iva Zanicchi non la manda a dire e attacca un suo collega in maniera fin troppo diretta. La cantante non si è mai nascosta quando era il momento di esprimere un’opinione, e anche stavolta ha deciso di dire la sua di fronte a un atteggiamento che l’ha fatta andare su tutte le furie. Pensare che si tratta di una persona famosissima.

La cantante è sicuramente uno dei pilastri della musica italiana, insieme a nomi come Ornella Vanoni, Mia Martini e tanti altri. Negli ultimi anni è tornata alla ribalta non tanto per la musica, quanto per le sue partecipazioni a programmi come Ballando con le Stelle dove ha avuto modo di dimostrare altri talenti.

Iva Zanicchi contro di lui: “Sei esagerato”

La cantante non è nuova ad attacchi contro colleghi e altri personaggi dello spettacolo. È difficile che Iva Zanicchi lasci passare quelle che secondo lei sono ingiustizie, e appena può ne approfittare per dire la sua e lanciare stoccate contro chi, a suo giudizio, si comporta in modo irrispettoso.

Questa volta se l’è presa con un personaggio dello spettacolo famosissimo: stiamo parlando di Christian De Sica, apprezzato attore italiano. Alla cantante il suo comportamento non è proprio andato giù e lo ha fatto presente in una recente intervista, sottolineando la maleducazione dell’attore.

Secondo la Zanicchi, De Sica ostenta la sua ricchezza in modo eccessivo, soprattutto sui social. La cantante lo ha trovato di cattivo gusto nei confronti di chi ha difficoltà ad arrivare a fine mese e ha affermato di non apprezzare i post e le storie condivisi dall’attore, che non manca di sbattere in faccia a tutti la sua vita agiata.

“Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità” ha spiegato la Zanicchi, “però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto. Noi eravamo poveri e mia madre quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: ‘Non devi vantartene’, mi raccomandò. A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”.

Così la cantante ha raccontato della sua vita da piccola, spiegando che la sua famiglia faticava ad arrivare a fine mese e per questo ha imparato ad apprezzare quel poco che aveva e a non vantarsene in giro. De Sica risponderà all’attacco o ignorerà la cantante? Staremo a vedere.