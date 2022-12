Un nuovo concorrente inaspettato al GF Vip: arriva la cicogna! Mai successo prima

Una rivelazione velata che ha messo in crisi Alfonso Signorini e le due opinioniste del programma.

Questa settima edizione del Grande Fratello Vip non ha rinunciato proprio a nulla: ci sono stati scherzi, litigi, malumori, malesseri di varia natura, coppie che scoppiano ed altre che sbocciano. Insomma, non è mancato proprio nulla e Alfonso Signorini è riuscito, in qualche modo, è tenere il tutto a freno. Ci riuscirà anche questa volta?

L’entrata di Luca Onestini e Edoardo Tavassi sembra aver portato un po’ di buon umore nella casa più spiata d’Italia. Infatti, grazie a questi due giovani uomini, il pubblico, finalmente, si è rilassato e divertito guardando il suo reality preferito decorato con burle, siparietti comici e altri metodi per passare il tempo ridendo e scherzando.

Tuttavia, c’è sempre una zona d’ombra nella casa; ad esempio, la forte litigata avvenuta tra due concorrenti della casa, ovvero Wilma Goich e Patrizia Rossetti. Altro neo è stato lo scherzo poco felice che Charlie Gnocchi ha fatto agli altri gieffini, e Alfonso Signorini non mancherà a discuterne nelle prossime puntate (chissà se non già stasera).

Ma sotto i riflettori adesso ci sono altri due inquilini della casa: Oriana Marzioli e Antonino Spinalbese. Durante la scorsa notte, le telecamere hanno ripreso dei movimenti notturni e delle chiacchierate al buio che potrebbero cambiare le sorti del programma come mai prima di adesso.

Anticipando e ricordando che Oriana e Antonino hanno avuto una breve relazione, che però non è sfociata in nulla perché i due non si trovano bene tra loro e non riescono a chiarirsi in modo definitivo, la giovane donna, la scorsa notte, ha fatto qualcosa. Oriana è andata a parlare con la sua amica Sarah Altobello per confidarsi con lei riguardo ad un certo ritardo mensile.

Ci sono stati dei commenti su Twitter che hanno sottolineato come la profezia/desiderio dell’opinionista Sonia Bruganelli si potrebbe avverare. La moglie del ben noto conduttore Paolo Bonolis aveva espresso la sua opinione riguardo a far nascere un bimbo all’interno della casa del Grande Fratello. Chissà se questa sua fantasia diverrà realità o no.

Il problema è che Spinalbese non vuole assolutamente continuare ad avere una storia con la Marzioli, a causa di una incompatibilità spirituale tra i due. Per il momento non si sa se Oriana ha parlato ad Antonino e, nel caso, che cosa gli avrebbe detto. Di sicuro, la cosa non finisce qua. Anche perché dobbiamo capire se la cicogna sarà la nuova gieffina della casa oppure è stato solo un falso allarme.

Alcuni hanno anche pensato che la Marzioli abbia detto questo per attirare l’attenzione su di sé. Può darsi, ma di una cosa siamo certi: Alfonso Signorini avrà un’altra gatta da pelare nelle prossime puntate del GF Vip.