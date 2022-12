Gemma Galgani insultata: “Perché non vai…”, violento scontro. Scaricata da tutti

Gemma Galgani è di certo uno dei personaggi più di spicco a Uomini e Donne. Ormai la sua presenza nel programma è imprescindibile: lei, insieme a Tina Cipollari e Gianni Sperti, sono le persone più seguite della trasmissione.

Con Gemma Galgani non ci si può proprio annoiare: la tronista di Uomini e Donne trova sempre il modo di far parlare di sé. Il suo carattere forte e la sua sincerità disarmante le hanno attirato addosso non pochi nemici e in studio c’è sempre chi, in un modo o nell’altro, riesce a scontrarsi con lei.

Gemma è da sempre la “nemica” storica di Tina Cipollari, ma ormai le due provano una sorta di affetto reciproco dopo tutto questo tempo insieme. I loro battibecchi sono ormai dei siparietti senza i quali la trasmissione non sarebbe la stessa. Gemma però si è anche fatta nuovi nemici coi quali non manca mai di discutere, animando le puntate.

Gemma Galgani sbeffeggiata in diretta

Gemma Galgani proprio non riesce ad avere fortuna in amore: la dama originaria di Torino sta facendo fatica a trovare qualcuno che l’apprezzi per com’è e non si tiri indietro all’ultimo. Eppure lei sembra molto decisa a trovare la dolce metà; al contrario, però, i cavalieri alla fine la rifiutano sempre. Dov’è che sta sbagliando?

Secondo Isabella Ricci, ex dama del programma, la colpa è proprio di Gemma che non si impegnerebbe abbastanza per conquistare gli uomini con cui esce. Secondo lei la donna “non ha occhi per vedere l’amore” e quindi allontana sempre chiunque cerchi di conquistarla. Secondo la Ricci, Gemma dovrebbe “Andare su un app di incontri” se davvero vuole trovare qualcuno.

Le due non perdono occasione per punzecchiarsi, ma questa volta Isabella ci è andata giù pesante e ha stupito tutti con le sue parole. Secondo l’ex dama infatti Gemma rifiuterebbe l’amore perché in realtà ama stare al centro dell’attenzione e le fa comodo rimanere nel programma. Sarebbe tutto studiato, quindi, soltanto per rimanere il più a lungo possibile negli studi di Uomini e Donne.

Per ora Gemma non ha risposto alla provocazione, ma visto che tra le due è guerra aperta sicuramente non mancherà di far notare la cosa. La Ricci pare essersi fatta nemica anche Ida Platano: sostiene infatti che la donna sia stata “una gran rottura di scatole”, riferendosi al periodo in cui ha avuto un tira e molla con Riccardo Guarnieri.

Insomma, a Uomini e Donne proprio non ci si annoia: tra amori non corrisposti e litigi, la trasmissione è sempre in grado di regalare scandali e lasciare a bocca aperta.