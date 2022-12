Ida Platano senza parole: “Di lavoro fa la…”, confessione shock, nessuno ci avrebbe mai creduto

Che lavoro fa Ida Platano, tra le protagoniste di Uomini e Donne? Finalmente si sa di che cosa si occupa la ragazza nella vita di tutti i giorni. La sua occupazione ha lasciato tutti senza parole: nessuno lo avrebbe mai immaginato!

Ida Platano è una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi. La ragazza è molto conosciuta per la sua avventura nella trasmissione e per le discussioni che ha fatto nascere di fronte ai riflettori del programma.

Finora l’abbiamo conosciuta tutti come dama della trasmissione, ma nella sua vita c’è molto altro. Tutti si ricorderanno però della sua storia con Riccardo Guarnieri che ha fatto sognare i telespettatori del programma, ma anche discutere molto.

I due infatti si sono presi e lasciati più volte, insicuri dei sentimenti che provavano ma molto legati da una passione nata dal colpo di fulmine. In seguito hanno partecipato anche a Temptation Island per dimostrare che il loro amore era vero e avrebbe resistito a qualsiasi cosa.

Ora la donna fa coppia fissa con Alessandro Vicinanza, l’unico che sia riuscito davvero a conquistare il suo cuore, e i due vivono a Brescia insieme. La donna è rimasta molto amica con Gemma e Armando, che ha conosciuto a Uomini e Donne.

Ida Platano: ecco il suo vero lavoro

Ida Platano è una delle dame più seguite di Uomini e Donne: i telespettatori hanno seguito con molto interesse le avventure della siciliana sul trono over del programma. La donna oggi vive a Brescia, dove svolge anche il suo lavoro che è anche la sua passione più grande. Sapete di che cosa si occupa?

Ebbene, in pochi ci credono, ma è così: Ida è una bravissima hair stylist e ha un proprio salone nella città dove vive col suo Alessandro Vicinanza. Anche se la donna è molto attiva sui social e può essere considerata un’influencer, visto che collabora spesso con aziende e grandi marche, il suo vero lavoro consiste nell’occuparsi dello styling dei capelli.

Su Instagram infatti condivide spesso le sue giornate di lavoro e dai suoi post si capisce che è davvero brava e ama la sua professione. In tantissimi infatti si recano da lei per essere acconciati all’ultima moda e ricevere dei trattamenti di bellezza professionali per i propri capelli.

Sono tanti i follower che hanno prenotato un appuntamento da lei, ma anche tantissimi i clienti fissi. Anche Gemma Galgano, star di Uomini e Donne, ha deciso di andare da Ida per curare la sua chioma. Insomma, l’ex tronista ha trovato la sua dimensione e finalmente può dedicarsi alla sua passione.