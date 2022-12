Principe Harry in guai grossi: accordi per 100 milioni di dollari in cambio di… “È colpa sua”

Il principe Harry è finito in guai grossi e re Carlo III non glielo perdonerà mai: padre e figlio si sono allontanati ancora di più dopo l’ultimo scandalo che ha coinvolto Harry e Meghan, la vera colpevole dietro tutta questa storia.

Continuano le gatte da pelare per re Carlo III che ora se la prende anche con suo figlio, il principe Harry. L’uomo questa volta l’ha combinata davvero grossa e ha messo in difficoltà l’intera Royal Family: si parla di cifre che girano intorno ai 100 milioni di dollari. Il popolo inglese è gelato dalla notizia.

Un nuovo scandalo ha colpito la Royal Family in un momento molto delicato, dove Carlo III ha bisogno del supporto del popolo e sta disperatamente cercando di ottenerlo. Per lui non è affatto semplice: non solo si deve far carico dell’eredità di sua madre, ma deve anche avere a che fare con la freddezza di chi non riconosce lui e Camilla come sovrani.

Principe Harry: “L’hai combinata grossa”

Chi sperava in un rappacificamento tra il principe Harry e la famiglia reale deve purtroppo mettersi il cuore in pace: dopo l’ultimo guaio in cui è finito Harry, le speranze sono pari allo zero. Non si sa neanche se con William le cose potranno migliorare: il secondogenito è ormai allo sbaraglio, e la “colpa” sembra essere di Meghan Markle.

Almeno questo è il sentimento condiviso dalla Royal Family, che ormai non ne può più dell’ex attrice e del suo modo di comportarsi, anche se Meghan è molto amata dal popolo inglese, molto più di Camilla o Kate. Ma cosa è accaduto di così scandaloso?

Sembra che Harry abbia stretto degli accordi con Netflix svelare i segreti della sua famiglia: Meghan e il principe sono pronti a spiattellare sulla piattaforma tutti i segreti di corte, mettendo così in imbarazzo la loro famiglia.

Si parla di accordi per 100 milioni di dollari in cambio di curiosità e segreti della famiglia reale. Il dubbio è sorto dopo l’ultima stagione di The Crown, quando ci sono stati degli scambi molto accesi tra i personaggi di Carlo e Diana. Secondo Carlo le frasi sono state troppo specifiche e le espressioni usate fin troppo famigliari. Qualcuno, ha pensato il re, doveva per forza aver parlato.

I sospetti sono ricaduti tutti su Harry, che sembrerebbe aver stretto questi accordi per supportare le spese di sua moglie Meghan: si dice che la donna spensa milioni di dollari al mese per soddisfare i suoi capricci. Non è chiaro se sia del tutto vero o meno, ma una cosa è certa: le fratture tra Harry e la famiglia stanno diventando sempre più profonde.