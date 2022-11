Meghan Markle, schiaffi contro il suocero: l’umiliazione è spaventosa, senza rispetto. È guerra

Meghan Markle ha messo in imbarazzo re Carlo III davanti a tutto il mondo: si parla di un’umiliazione spaventosa, non si era mai vista una mancanza di rispetto tale da un membro della famiglia.

Si sa, Meghan Markle ormai non è più ben vista dalla famiglia reale. Né Carlo né Camilla hanno mai nascosto la loro antipatia verso l’ex attrice, rea, secondo loro, di aver allontanato Harry da palazzo e averlo segnato per sempre. Anche lui ormai è stato “esiliato” definitivamente.

Dopo il lancio delle uova, questa non ci voleva: Carlo è stato nuovamente umiliato di fronte a tutto il mondo, e questa volta la colpevole è Meghan Markle. Sembra che dopo la morte della regina la famiglia non abbia avuto un momento tranquillo: tante le indiscrezioni e le accuse, oltre a un clima mondiale sempre più instabile e difficile da gestire.

Re Carlo sta provando a conquistare il popolo inglese, ma per ora i suoi sforzi non hanno dato i suoi frutti. I sudditi sono ancora molto freddi nei suoi confronti e in quelli di Camilla, che da brava regina consorte rimane sempre accanto al marito per supportarlo durante le visite per i territori del Regno Unito. Per Carlo la strada per conquistare il cuore degli inglesi è ancora lunga: l’eredità di sua madre non è affatto semplice da portare sulle spalle.

Meghan Markle prende “a schiaffi” il suocero

Di fronte alla situazione così delicata in cui si trova il nuovo regnante, Meghan Markle non ha resistito e ha dato una bella lezione a quella famiglia che l’ha rifiutata. L’ex attrice ha fatto qualcosa di indicibile che a questo punto romperà per sempre quei pochi legami col palazzo reale.

La moglie di Harry ha pubblicato una foto sui social mostrando la sua spilletta “I voted” dopo essersi recata alle elezioni midterm americane. Lei infatti può votare per il prossimo presidente degli Stati Uniti. Nel post l’ex attrice ha invitato i suoi follower ad andare a votare ed esprimere la propria opinione, proseguendo poi con alcuni consigli su come compilare la scheda.

Ma che c’è di così sbagliato? È presto detto: secondo le regole della famiglia reale, i componenti non possono andare a votare. Harry infatti non si è mai recato alle urne, proprio perché così vuole il regolamento reale. Andando a votare, Meghan ha sconvolto Carlo e l’intera famiglia.

Sembra proprio che questa sia l’ennesima umiliazione per l’intera famiglia e soprattutto per il re. D’altronde i due sono stati allontanati diverse volte, quindi possono vivere la vita che desiderano visto che, almeno per ora, non ci sono possibilità di riavvicinamento.