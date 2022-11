Tomaso Trussardi, la somiglianza delle figlie è allucinante: “La fotocopia al femminile” | FOTO

Come sono diventate le figlie minori di Michelle Hunziker? Gli anni passano, e la somiglianza con il papà Tomaso Trussardi diventa sempre più evidente. Le due bambine sono impressionanti, perché sembrano la sua fotocopia.

Ancora oggi si tende ad associare il nome di Michelle Hunziker con quello del cantante Eros Ramazzotti: i due, infatti, hanno avuto una relazione decennale che ha appassionato tutta Italia.

Oggi, però, Michelle è una donna nuova e l’ultimo suo amore è stato l’imprenditore Tomaso Trussardi. Dalla loro relazione – giunta al termine – sono nate due meravigliose bambine, che sono entrate anche nella vita della sua primogenita Aurora Ramazzotti.

Oggi sono cresciute e la loro somiglianza con il papà è allucinante e lascia tutti di stucco. Ecco come sono diventate.

L’incredibile somiglianza

Michelle Hunziker è una delle presentatrici più amate del panorama televisivo italiano. Sempre sorridente e piena di talento, è capace di intrattenere per ore i telespettatori davanti al piccolo schermo.

Parlado della sua vita sentimentale, l’ultima sua relazione è stata con Tomaso Trussardi. I due, al momento, hanno deciso di separarsi, ma non è chiaro se in questi mesi stia avvenendo un riavvicinamento. Secondo alcune indiscrezioni e paparazzate, i due continuerebbero a vedersi, e non solo per il bene delle figlie. Che stia tornando l’amore?

Dalla loro relazione sono nate due meravigliose bambine, Sole e Celeste, sorelle di Aurora Ramazzotti, prima figlia di Michelle che presto la farà diventare nonna. Infatti, la giovanissima Aurora è in dolce attesa ormai da qualche mese, ma già non sta più nella pelle di incontrare il suo bambino.

Le due figlie minori della Hunziker e Trussardi sono delle vere “mammone”: adorano passare il tempo con Michelle e con la sorella maggiore Aurora, e sicuramente non vedono l’ora di diventare delle piccole zie.

Sole e Celeste sono bellissime e crescono a vista d’occhio. Più gli anni passano, più somigliano sempre di più al loro papà, Tomaso Trussardi.

La somiglianza è così evidente che è quasi impressionante: praticamente sono delle fotocopie al femminile. Sul web, molti utenti commentano le foto sottolineando l’incredibile somiglianza che lega Tomaso a Sole e Celeste. “Non c’è dubbio che siano tue figlie”, scrivono alcuni utenti.

L’incredibile somiglianza è testimoniata dalle foto che i genitori pubblicano sui social, soprattutto su Instagram, dove condividono parte della loro vita privata. Nonostante l’esposizione mediatica, i due amano conservare momenti di intimità con le loro piccole, come è avvenuto negli ultimi giorni, durante i quali il papà le ha portate in una gita in solitaria al parco divertimenti di Gardaland.