Che fine ha fatto Brigitte Nielsen? Ecco come si è ridotta oggi, la sua vita è cambiata in modo drastico

Vi ricordate Brigitte Nielsen? L’attrice è sparita improvvisamente dalle scene, ecco che vita conduce oggi. Nessuno si aspettava che dopo una carriera di successo scegliesse proprio questo stile di vita.

Brigitte Nielsen è un’attrice, modella, cantante e conduttrice danese naturalizzata italiana. La sua carriera di successo l’ha portata a diventare un volto noto a livello internazionale. Ma dopo l’ascesa, la caduta: da anni, infatti, non si vede più in televisione e non si sente più parlare di lei nemmeno sui giornali. Ma che fine ha fatto? Ecco com’è la sua vita oggi.

Brigitte Nielsen oggi

Fin da giovanissima, la sua bellezza l’ha portata a intraprendere la carriera da modella, che negli anni si è sviluppata costellando successi. La Nielsen, infatti, ha sfilato per grandi firme come Versace e Armani, camminando sui red carpet più ambiti del pianeta.

È ancora molto giovane quando il cinema entra nella sua vita: le sue performance sul grande schermo sono eccezionali, e diventa una delle attrici più ricercate di sempre. Reciterà in pellicole quali Rocky IV e Cobra al fianco di Sylvester Stallone, con il quale instaurerà anche una relazione sentimentale.

Conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Pippo Baudo, sembra che Brigitte fosse davvero la preferita del padrone di casa.

Dopo un periodo di successi, però, a partire dagli anni Duemila Brigitte sparisce dalle scene. Ma cosa ha interrotto la sua carriera, e di cosa si occupa ora? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il retroscena

Non è noto il motivo che ha spinto la Nielsen a sparire improvvisamente dalle scene. Certo, ha presenziato a qualche programma durante questi anni di silenzio, ma meno assiduamente di prima. Come raccontato, in passato è stata uno dei volti più ricercati della tv.

Per capire cosa sia successo, bisogna riavvolgere il nastro. È importante specificare che la donna ha preso parte a diversi programmi televisivi di altre nazioni, che l’hanno tenuta lontana dall’Italia.

Inoltre, dopo una vita piena di impegni tra cinema, conduzione e tv, Brigitte in questi anni si sta sicuramente godendo i frutti del suo lavoro, che finalmente può raccogliere. Infatti, si è sposata ben cinque volte e ha avuto altrettanti figli.

Oggi è legata sentimentalmente con il quarantatreenne Mattia Dessì, con cui ha avuto la sua quinta figlia, unica femmina, di nome Frida. Oggi la Nielsen si tiene lontana dai riflettori – almeno quelli italiani – perché vive a Los Angeles insieme alla sua amata famiglia.

La sua carriera non è decollata, semplicemente la bella Brigitte ha deciso di godersi la sua vita privata lontana dall’Italia e lontana da occhi indiscreti, nella splendida cornice di Los Angeles.