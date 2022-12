“Tra noi due è finita perché lei aveva un altro”. Spunta la verità sulla separazione tra Edoardo Vianello e Wilma Goich

Wilma Goich continua a sputare veleno sul suo ex marito Edoardo Vianello e questi ha deciso di dire la sua, rivelando la vera verità.

La cantante non si è mai risparmiata troppo con le parole quando si tratta di parlare (o sparlare) del suo ex marito Edoardo Vianello. Secondo lei, la loro storia d’amore sarebbe finita a causa dei numerosi tradimenti che ha dovuto subire. Però, adesso, anche lui vuole dire la sua.

“C’è stata tanta infedeltà e ho subito tanti tradimenti”, così ha dichiarato Wilma Goich raccontando del suo matrimonio ormai finito da anni. La Goich ha affermato che Vianello l’ha tradita molte volte, ma quella che l’ha ferita più nel profondo risale ai tempi pre-matrimonio, quando i due si stavano frequentando per conoscersi meglio.

La cantante ha raccontato di questa volta, dicendo che lo ha visto uscire dall’ascensore con un’altra ragazza e che lui l’avrebbe solamente salutata, senza neanche fermarsi.

“Mi ha salutato e poi se n’è andato”, così ha finito il racconto Wilma, che però Edoardo ha voluto smentire, dicendo che, in realtà, a tradire è stata lei. La sua versione dei fatti l’ha raccontata alla rivista Nuovo, tramite una lettera.

Nella lettera, Vianello ha affermato di aver avuto diverse avventure con altre donne durante il loro matrimonio, ma in nessuna di queste è stato mai coinvolto sentimentalmente. A differenza della Goich, che si era innamorata di un altro uomo confessandolo direttamente a lui. Wilma gli aveva detto che proprio grazie a quest’altro uomo sapeva cosa significasse amare ed essere ricambiati.

La lettera di Edoardo continua così: “Mi disse anche di non amare più me, ma un altro uomo. Ricordo ancora che rimasi di sasso e chiamai subito la madre di Wilma che abitava a Roma, pregandola di venire a Roma per convincere la figlia a non fare scelte sbagliate”.

Purtroppo per lui, però, l’aiuto della suocera si è rivelato vano, perché i due si sono allontanati sempre di più. Vianello era attanagliato dal dubbio di chi fosse quell’uomo che era stato in grado di rendere felice sua moglie e farle capire l’amore, quindi lui aveva fallito.

La lettera termina con questa frase: “Alla fine la rottura fu inevitabile”. Infatti, la coppia è scoppiata di lì a poco, ma hanno continuato a vivere nella stessa casa per altri quattro anni per il bene della famiglia.

Decisione azzardata, perché la tensione tra i due era palpabile, tanto da farlo accorgere anche alla figlia Susanna, che non riusciva a sopportare il peso che si percepiva in casa. Alla fine, la figlia è andata a vivere in un’altra casa con la madre, lasciando il padre solo e pieno di dolore per non essere riuscito a proteggere sua figlia come voleva.