Che fine ha fatto Debora Caprioglio? Da ex musa di Tinto Brass a ben altri ‘affari’

Debora Caprioglio è ricordata soprattutto per essere stata la beniamina del noto regista Tinto Brass, questo sodalizio ha dato una svolta definitiva alla sua vita, sia pubblica che privata.

È da molto tempo che non vediamo Debora Caprioglio su gli schermi, ma che fine ha fatto? La quinta edizione del reality show più duro di sempre, ovvero L’Isola dei Famosi, andata in onda nel 2007 su Rai2, è stata vinta da Manuella Villa, ma la seconda posizione se l’è guadagnata Debora Caprioglio.

Quest’ultima è conosciuta per i suoi film degli anni ’80 e ’90 diretti da Tinto Brass. Prima di diventare la pupilla di Brass, la Caprioglio aveva iniziato la sua carriera cinematografica grazie all’attore e regista Klaus Klinski, che poi era stato anche il suo fidanzato per un certo periodo di tempo.

Tinto Brass, regista conosciuto per i suoi film a luci rosse, ha fatto aumentare di molto la notorietà di Debora, grazie ad un suo film dal titolo Paprika e uscito nel 1991.

Benché abbia avuto molto successo, la Caprioglio, dal 1994 in poi, ha deciso di dare una svolta alla sua vita lavorativa e di non girare più film erotici. E così, sceglie di cavalcare l’onda degli spettacoli teatrali, senza però abbandonare il piccolo schermo.

Infatti, dal 2000, Debora Caprioglio ha preso parte a diverse pellicole e serie tv come Colpi di fulmine, Questo nostro amore e I Cesaroni. L’abbiamo anche tra il cast di un film documentario del 2016, intitolato Un’avventura romantica, nel 2018 la vediamo in Ménage e nel 2021 recita in Un marziano di nome Ennio.

Dal 2004 al 2006, Debora è stata anche ospite fissa e co-conduttrice di Buona Domenica, in onda su Canale5. Ora come ora, la Caprioglio preferisce recitare a teatro. Nel 2018, infatti, è andato in scena al Teatro Vertigo di Livorno il suo spettacolo: un monologo autobiografico intitolato Debora’s Love.

Quest’opera teatrale parla della sua vita sentimentale. Parlando di vita privata e relazioni amorose, Debora Caprioglio ha avuto diverse storie d’amore: tra cui quella con Sven Goran Erikkson, ex allenatore delle squadre di calcio della Lazio e della Sampdoria, per poi sposarsi, nel 2008, con l’attore e regista Angelo Maresca.

Purtroppo, però, la coppia si è separata dopo 10 lunghi anni di matrimonio. Tuttavia, La Caprioglio ha ritrovato la felicità con Francesco, un commercialista veneto, più precisamente di Belluno, anche lui con un divorzio alle spalle e due figli ormai grandi. Debora, a suo malgrado, non è mai riuscita a diventare mamma. Quando era sposata con Angelo avevano provato ad avere figli, senza, però, il risultato sperato.