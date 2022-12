Parenti-serpenti: Mara Venier ha fatto fuori sua figlia Elisabetta Ferracini. Glielo ha portato via

La figlia della Venier non si vede da un po’ di tempo al timone di programmi televisivi. Che sia stata la zia Mara di tutta Italia a toglierle il “posto fisso”?

Mara Venier è una delle presentatrici italiane più famose ed amate dal pubblico. Da anni ormai è alla guida del programma Domenica In, in onda su Rai1, che non smette mai di entrare nelle case degli italiani per allietarli durante il pomeriggio domenicale.

Infatti, la trasmissione registra sempre ascolti da record, confermando ogni volta la bravura con la quale Mara intrattiene il suo pubblico. Molte volte la conduttrice ha affermato di voler abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi interamente alla sua famiglia, ma non è mai stata in grado di farlo. D’altronde, oramai anche la televisione è parte della sua famiglia. Se non, addirittura, una seconda.

Nella vita di Mara Venier sono passati diversi uomini, da Jerry Calà a Nicola Carro, produttore e suo attuale marito. Ma soltanto una relazione della sua vita le ha permesso di diventare madre, ovvero quella con Francesco Ferracini.

La figlia nata dall’amore di questa coppia si chiama Elisabetta e dagli anni ’90 in poi ha voluto seguire le orme della madre. Nel 1991, la Ferracini ha fatto il suo esordio televisivo prendendo parte alla serie tv Chiara e gli altri, in onda su Italia1, e nel 1992 nella fiction Italia Chiamò.

Il 1994 è l’anno in cui Elisabetta inaugura la sua carriera da conduttrice televisiva. Ha condotto, affiancata da Pippo Baudo, Tutti a casa, in onda il sabato sera su Rai1, e Sanremo giovani.

Dal 1994 al 1997, Elisabetta Ferracini è entrata nella tv dei ragazzi, grazie alla conduzione della trasmissione Solletico, in onda su Rai1 ogni pomeriggio, insieme al collega Mauro Serio. In quello stesso periodo, la Ferracini diventa il volto degli articoli di Sailor Moon (ben noto anime, ovvero cartone animato giapponese) sviluppati da Giochi preziosi, azienda italiana leader nella produzione di giocattoli per bambini. Nel 1995, insieme a Cino Tortorella, la primogenita di Mara Venier ha condotto lo Zecchino d’oro.

Durante l’estate del 1998, Elisabetta ha presentato la trasmissione musicale Tournée e nel ’99 è diventata co-conduttrice di Domenica In, programma per il quale, al giorno d’oggi, la mamma Mara ne è la regina incontrastata.

La figlia, però, non ha fatto parte solo delle trasmissioni per giovani, ma è anche entrata nel mondo dello sport. Su Stream Tv, dal 2000 al 2002, la Ferracini ha condotto Il nostro mondo e Terzo tempo-Champions League.

Inoltre, dal 2004 Elisabetta ha anche presentato i collegamenti esterni di Quelli che il calcio, programma tv in onda su Rai2 ogni domenica.

Nel 2012, Elisabetta Ferracini diventa conduttrice del programma Vado a casa di Elisabetta, in onda su Play.me. Questo è stato il suo ultimo lavoro, perché ha deciso di ritirarsi per dedicare tutto il suo tempo alla famiglia.

Cosa che non riesce ancora a fare la mamma Mara. Il suo compagno attuale è Pierfrancesco Forleo e, per fortuna, la Ferracini è tornata al cinema nel 2021 con la pellicola Diversamente. Insomma, una grande carriera degna della figlia di Mara Venier (per tutti gli altri, la zia Mara).