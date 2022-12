La zia Mara è diventata mamma! La Venier ha una figlia, lo sapevate?

Scopriamo il volto della figlia “segreta” di Mara Venier, molto bella e luminosa, come la sua mamma.

La ben nota conduttrice televisiva Mara Venier non ha mai parlato troppe volte del fatto di avere una figlia. Solamente pochi “eletti” lo sapevano. Eppure, questa erede esiste: ha 54 anni ed è splendida.

In poche interviste la Venier ha raccontato della sua esperienza premaman e degli anni passati a crescersi sua figlia. Mara ha affermato che, ai suoi tempi, era impensabile farsi fare delle fotografie per mostrare e immortalare il pancione, a differenza di oggi che le future neomamme se ne fanno fare una al mese per notare la crescita esponenziale della pancia.

Altri (bei) tempi quelli della Venier, ma, d’altronde, eravamo negli anni ’60, dove si cominciavano ad avere le prime libertà, ma molto diverse da quelle che pensiamo oggi.

Inoltre, Mara ha raccontato che il rapporto con sua figlia ha avuto molti alti e bassi, essendo stata una mamma molto giovane si era instaurato un rapporto più di amicizia che di mamma e figlia.

Fortunatamente, crescendo le divergenze si sono appianate e i dubbi chiarificati. Infatti, sua figlia sostiene che mamma Mara è sempre stata un esempio da seguire e un punto fermo sempre raggiungibile e disponibile.

Quindi chi è questa figlia misteriosa? Semplicemente Elisabetta Ferracini, frutto dell’amore tra Mara Venier e l’attore Francesco Ferracini. Il matrimonio tra la Venier e Ferracini è stato di tipo riparatore, avvenuto, infatti, subito dopo la scoperta dello stato interessante di Mara.

Purtroppo, però, poco dopo le nozze, la coppia si separa. Lasciato il Veneto, Mara Venier si trasferisce a Roma dove cresce la sua Elisabetta dai 3 anni di vita in poi. La figlia, ovviamente, ha seguito l’esempio della madre e inizia anche lei a lavorare in tv.

Nel 1991, Elisabetta debutta come attrice grazie alla serie tv Chiara e gli altri e nel ’92 partecipa a Italia chiamò. Nel 1994, inizia la sua carriera come conduttrice televisiva con Sanremo Giovani ed è cresciuta sempre di più con altri programmi tv come Solletico, lo Zecchino d’Oro, Tournée, Domenica In, Il nostro mondo, Terzo Tempo-Champions League, Quelli che il calcio, Vado a casa di Elisabetta e tanti altri ancora.

Una carriera tempestata di programmi caratterizzati dalla sua competenza e dalla passione che investe nel suo lavoro, ma non è solo brava: Elisabetta è anche bellissima. Una donna bionda, con occhi azzurri che porta luce ovunque vada, come mamma Mara.