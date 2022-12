Valerio Scanu operato d’urgenza per un tumore ai polmoni. Condizioni di salute

Il ben noto cantante italiano Valerio Scanu si è sottoposto ad una delicata operazione per rimuovere un tumore ai polmoni.

Valerio Scanu ha conosciuto la notorietà grazie al programma Amici, condotto da Maria De Filippi, che è stato anche l’inizio di molte altre partecipazioni a diverse trasmissioni televisive.

Nel 2010, Scanu vince la 60° edizione del Festival di Sanremo grazie alla canzone Per Tutte Le Volte Che… Nel 2015 partecipa e vince Tale e Quale Show, programma tv condotto da Carlo Conti, dove si vestono i panni di vari cantanti.

Durante questa trasmissione, Valerio ha dimostrato ancora una volta le sue doti canori, ma anche quelle attoriali, imitando benissimo i vari cantanti e facendo divertire il pubblico con la sua personalità vivace e simpatica.

Sempre nel 2015 diventa un naufrago e partecipa all’Isola dei Famosi, non fermandosi ancora. Infatti, lo abbiamo visto anche a Ballando con le Stelle e al Cantante mascherato.

La novità gioiosa nella sua vita, per il momento, è che ha chiesto la mano del suo fidanzato Luigi Calcara, il quale ha risposto con lo sperato “sì” e i due presto si sposeranno. Ma oltre alle gioie, Valerio Scanu ha dovuto affrontare anche i dolori.

Invitato a Oggi è un altro giorno, Valerio racconta alla conduttrice Serena Bortone il periodo di malattia e l’operazione che ha dovuto affrontare, proteggendo i suoi genitori dal dispiacere. Nel giugno del 2020, Scanu scopre che ha un tumore ad un polmone e racconta:

“Era una cosa di neanche due centimetri, per cui non si poteva fare l’esame istologico perché era molto centrale, e fare un ago aspirato poteva fare più danni che asportando completamente la parte. Qualcuno mi diceva ‘è una cicatrice da polmonite’, qualcun altro ‘non ci piace, meglio levarlo’, però a mio padre all’inizio dicevo che era una cicatrice… ho un po’ minimizzato”.

Durante il culmine della pandemia e del lockdown, Valerio Scanu ha affrontato l’intervento che doveva fare, al termine del quale gli hanno asportato via mezzo polmone, affermando: “Dopo che hanno fatto l’istologico estemporaneo, era uscito che si trattava di un adenocarcinoma, quindi maligno. Quindi si è proceduto ad eliminare tutti i linfonodi”.

A questo punto, Scanu ha preso una decisione importante: tenere all’oscuro di tutto i suoi genitori. O meglio, non dire loro che la malattia si era aggravata, omettendo il peggio:

“A mio padre dissi che era una cicatrice, nelle videochiamate mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi sono inventato un’ordinanza del Comune di Roma, e che se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il covid lo avrebbero arrestato “.

Scanu si apre, dicendo: “In quel periodo ero solo, un po’ ho schermato la mia famiglia minimizzando, non volevo che nessuno venisse ad assistermi, e un po’ perché volevo fare l’eroe, però se avessi avuto vicino una persona, se ci fosse stato Luigi sono sicuro che lui mi sarebbe stato vicino”.

Valerio Scanu ha passato un brutto periodo della sua vita, concluso con la morte di suo padre per Covid, ma, fortunatamente, il peggio è passato e può contare sul suo futuro marito Luigi Calcara.