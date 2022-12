Francesco Oppini senza freni su Ilary Blasi e Francesco Totti, “Come hanno potuto…”

Parlare delle coppie scoppiate è il passatempo preferito per i programmi tv, e i vari ospiti e opinionisti prendono la palla al balzo per dire la loro.

Serena Bortone conduce Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai1, dal lunedì al venerdì, dalle 14:05 alle 16:05, dove si riuniscono diversi ospiti per ciascuna puntata.

Questa volta l’attenzione è stata rivolta su Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La presentatrice e il giornalista sportivo fanno coppia fissa da ben 25 anni e da 23 sono sposati.

Serena Bortone ha preteso di sapere qual è la loro arma segreta per gestire bene la vita di coppia e Fabio le ha così risposto: “Una grande pazienza. Siamo liberi di coltivare le nostre passioni”. Subito dopo Benedetta ha aggiunto: “Sì, noi non siamo gelosi. Non siamo favorevoli a quei rapporti che fanno stare male, che creano tensioni. Ci sopportiamo e ci supportiamo”.

Poco dopo, la Bortone ha citato “il patto della tuta”, parole criptiche pronunciate da Caressa e dalla Parodi durante un’intervista al Corriere della Sera, chiedendo loro di spiegare al pubblico di che cosa stessero parlando. Il giornalista sportivo ha così illustrato:

“Questo patto prevede che in casa non ci si veste con il pigiama o le tute”. Un accordo un po’ bizzarro, tanto da spingere Serena a chiedere a Benedetta se gira per casa sempre con i tacchi. La Parodi le ha risposto che a casa usano le scarpe da ginnastica, anziché delle ciabatte.

La conversazione tra la conduttrice del programma e la coppia è andata avanti facendo un piccolo e divertente test: lui doveva leggere una ricetta come se stesse facendo una cronaca sportiva, mentre lei doveva leggere la formazione della corea come se stesse esponendo una ricetta.

Serena Bortone ha incalzato l’argomento Totti-Blasi affermando: “Mentre l’11 luglio voi festeggiavate 23 anni di matrimonio, è arrivato il comunicato di divorzio di Totti e Ilary”. Allorché la Parodi ha commentato con queste parole:

“È sempre un dispiacere vedere una coppia che si è voluta bene separarsi. Però è anche vero che quando una coppia non funziona comunque è meglio separarsi per il bene dei figli. Farlo indolore è difficile”.

In modo diverso, anche un po’ più duro e senza troppi giri di parole, suo marito Fabio ha voluto dire la sua:

“Io credo che è il momento in cui fare uno sforzo in più. Quando ci si prende la responsabilità di una famiglia, si deve almeno provare a mantenere questa responsabilità. In generale, invece vedo la tendenza a mollare troppo presto. La famiglia è una cosa complessa, richiede impegno”.

Alla fine, arrivano anche le parole di Francesco Oppini a commentare il tema, sostenendo questo:

“Ilary l’ho conosciuta tanti anni fa. Sia lei che Totti hanno una grande umanità in generale. Vi faccio un esempio. Mia madre non stava bene e il suo desiderio era un video di Francesco e chiedendo a Ilary questo video in 3 minuti è arrivato. Mi chiedo come mai persone così attente alla separazione riescano a non gestire bene la cosa. E lo dico da figlio di separati”.

Insomma, ognuno ha opinioni diverse sulla separazione di Francesco e Ilary, ma una cosa è certa: ha deluso molti.