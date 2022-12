Svolta sull’accordo tra Totti e Ilary: per Francesco la situazione non si mette affatto bene

La separazione tra Totti ed Ilary sembra essere arrivata ad un punto di svolta. A quanto pare gli avvocati dell’ex coppia stanno lavorando per evitare una battaglia scomoda. Cosa ne pensano Totti ed Ilary?

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano ad essere i protagonisti del gossip italiano. Dall’annuncio della rottura l’undici luglio di quest’anno è successo davvero di tutto. Dopo un periodo di estremo riserbo da parte di entrambi, in seguito all’intervista al Corriere della Sera di Totti le cose sono cambiate per davvero.

L’uomo ha accusato pubblicamente la sua ex moglie di averlo tradito per prima e di aver scoperto alcuni messaggi piccanti ad altri uomini. Proprio a causa di questo e di un progressivo allontanamento dalla donna, sempre più concentrata sul lavoro, Francesco Totti si sarebbe buttato tra le braccia di Noemi Bocchi, la flower designer conosciuta durante una partita di padel.

Con lei Francesco ha ritrovato la serenità e i due andranno ben presto a vivere insieme non nascondendosi più da nessuno. Con Ilary, invece, i rapporti sono sempre più tesi e la loro battaglia legale continua, uno scontro che al momento riguarda l’assurda querelle dei famosi Rolex rubati da Ilary e le scicchissime borse firmate della conduttrice nascoste dal pupone.

Tuttavia, i legali dell’ex coppia sono intenzionati ad attutire il colpo e far sì che gli accordi tra i due arrivino al più presto senza troppi danni. Alessandro Simeone avvocato di lei, Antonio Conte legale di lue stanno lavorando molto per arrivare ad una soluzione pacifica con il benestare, a quanto pare, di Francesco Totti.

La dichiarazione di Francesco Totti, si mette male

Il Corriere della Sera ha parlato di questa possibilità di risolvere la separazione al più presto. Il giornale, a tal proposito, scrive: “A confermare l’ipotesi sarebbe stato lo stesso Totti. Qualche giorno fa, negli spogliatoi, dopo la partita di calcio a 8 che la sua Weeze ha vinto 2 a 1 contro la Roma, rispondendo a una battuta dei compagni, avrebbe detto: ‘Mi costerà un sacco, ma adesso con Ilary si sistema tutto’”.

L’ex Pupone, insomma, sarebbe disposto a chiudere la faccenda velocemente sebbene il divorzio definitivo gli costerà tantissimo. Poco importa, l’obiettivo dell’ex calciatore è andare avanti per il bene dei figli e per iniziare finalmente una nuova vita con Noemi.

Intanto, sul versante amoroso anche per Ilary Blasi le cose stanno virando nel verso giusto. La conduttrice è stata beccata con un uomo misterioso, un certo Bastian mentre si scambiava un tenero bacio. Su di lui si sa davvero poco se no che è un importante imprenditore svizzero ma le immagini non lasciano alcun dubbio.

Ilary Blasi è di nuovo impegnata? L’avvicinamento immortalato a Zurigo dai paparazzi di Chi sembrerebbe confermare il tutto. Chissà se questo nuovo amore possa spingere Ilary Blasi a sbrigare nel più breve tempo possibile il divorzio dall’ex marito Totti.