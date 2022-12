Tiberio Timperi sbugiardato da un collega dopo la frase inopportuna. Pubblico attonito

Il famoso conduttore “colto in fragrante” per aver detto qualcosa di inopportuno.

Tiberio Timperi è uno dei giornalisti più conosciuti e più amati di sempre. Famoso per la sua professionalità, precisione e competenza, non ha mai deluso il pubblico italiano. Almeno fino a quando non si è lasciato andare in un commento poco elegante.

La carriera di Timperi inizia nel 1977, grazie ad alcune stazioni radiofoniche come radio Mare Cesenatico, Punto Radio, Radio Centro Suono, D.J. Jolly di RaistereoUno, Radio Due Hit Parade, RaistereoDue “FM Musica”.

Dopo aver ottenuto il tanto agognato tesserino da giornalista professionista, Tiberio Timperi inizia la conduzione del TG della notte e di qualche programma tv come Quando c’è la salute, scientifico Galileo e la rubrica motori.

Per circa quattordici anni, Tiberio conduce le trasmissioni su Rai2 che vanno in onda nei weekend, come Mezzogiorno in famiglia e Mattino in famiglia. Prende parte anche ad alcune serie televisive La squadra, Un posto al sole e Un medico in famiglia, recitando la parte di sé stesso.

Nel 2019, insieme alla collega Monica Setta, conduce il programma per il quale tutti lo ricordano meglio, ovvero Unomattina in famiglia. Il giornalista, durante la pandemia, aveva accusato le persone irrispettose di quel momento storico utilizzando la piattaforma social Instagram e dimostrando il suo forte senso civico, dicendo:

“Irresponsabili che, forti di controlli inesistenti, se ne sono fregati di leggi, misure sanitarie e buonsenso. Meno degli incassi. Pur di non vedere, la mascherina se la sono messa sugli occhi. Scommetto: gli stessi pronti a lamentarsi delle nuove, purtroppo inevitabili, chiusure”.

Uno dei tanti colleghi di Tiberio Timperi ha voluto esprimere un suo giudizio sull’amico, lasciando gli italiani a bocca aperta. Leggendo le pagine della rivista Nuovo Tv, l’argomento fulcro è Tiberio Timperi che ha sorpreso e un po’ deluso un lettore, quando questi ha scoperto che il noto giornalista ha dato, in diretta televisiva, della “caciottara” alla sua collega Ilary Blasi mentre stava commentando i recenti avvenimenti e sviluppi riguardo alla molto discussa separazione tra Francesco Totti e la Blasi.

Alessandro Cecchi Paone, dal momento che il fatto è stato riportato dalla sua rubrica nel settimanale, ha così commentato: “Conosco e stimo Tiberio da tempo, è apprezzato da tutti per il suo garbo e il suo equilibrio. Comunque credo che il suo sia stato solo uno scivolone romanesco bello e buono”.

A parte qualche caduta di stile durante tutto il corso della sua carriera, che sono anche poche, Tiberio Timperi può dirsi soddisfatto della sua professione televisiva e degli ascolti che ogni sua trasmissione ottiene.