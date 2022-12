Re Carlo III non sta onorando le volontà della Regina Elisabetta II. Trema la corona

Prima di morire Elisabetta II ha espresso delle volontà che però sembra non siano seguite alla lettera dal nuovo sovrano. Re Carlo III, infatti, starebbe facendo di testa sua rispetto alle volontà della madre che riguardano suo fratello Edoardo. Ecco cosa sta succedendo e perché Re Carlo sta andando contro le volontà della madre.

Re Carlo III ha preso un’improvvisa decisione che riguarda suo fratello Edoardo e che andrebbero in una direzione inversa rispetto alle volontà di sua madre Elisabetta II, defunta lo scorso 8 settembre, dopo una serie di problemi di salute e, a quanto pare, un cancro che stava affrontando da tempo, stando alle ultime news che hanno circolato sulla Sovrana inglese. Ma cosa ha fatto Carlo? E perché è andato contro le volontà della madre?

Come sappiamo Carlo ha preso le redini del comando salendo ufficialmente al trono anche se l’incoronazione avverrà di fatto a maggio 2023 con una cerimonia ufficiale.

Ovviamente con la salita al trono il nuovo sovrano inglese ha dovuto prendere una serie di decisioni importanti e farsi carico di diverse responsabilità. Ecco quindi che anche rispetto alle volontà ultime di Elisabetta II sembra non siano state rispettate del tutto e in particolare una di queste aveva a che fare con il fratello di Carlo, Edoardo.

La decisione improvvisa di Carlo III

Da quando è Re, Carlo in soli tre mesi ha già messo in pratica una serie di cambiamenti notevoli, come ad esempio il licenziamento di alcuni componenti dello staff della defunta Elisabetta II, scomparsa lo scorso 8 settembre. Un altro cambiamento è stato l’introduzione di nuovi regolamenti e così facendo ha attirato l’attenzione di molti e naturalmente i media gli stanno addosso.

Una delle decisioni maggiormente discusse riguarderebbe il Principe Edoardo, fratello di Carlo e sul quale la defunta sovrana aveva espresso delle volontà che però non sono state attuate, perché Carlo avrebbe preso una rotta diversa. Tale decisione del nuovo sovrano ha suscitato parecchia preoccupazione.

La Regina ha sempre avuto un grande legame con i suoi quattro figli e, naturalmente, con i suoi tanti nipoti e bisnipoti.

Una fonte vicina al Palazzo Reale ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato, Re Carlo III potrebbe negare a Edoardo la nomina di Duca di Edimburgo, come avrebbe voluto la defunta Regina e con lei suo marito. Come sappiamo questo titolo è passato a Carlo dopo la morte di suo padre Filippo e dunque con la sua nomina a Re d’Inghilterra, tale titolo andrebbe proprio a Edoardo, ma perché Carlo non vuole assegnarglielo?

Tale decisione sta facendo il giro del mondo e i pareri al riguardo sono discordanti, qualcuno sostiene che Carlo non avrebbe dovuto andare contro le ultime volontà della Regina, ma le reali motivazioni che l’hanno spinto a prendere questa decisione non sono note. Cosa accadrà? La famiglia si ribellerà alla decisione del nuovo Re?