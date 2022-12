Barbara De Rossi scoppia in lacrime in diretta, la commozione è troppo forte

Invitata ad un programma tv sulla Rai, la ben nota attrice non ha potuto far altro che sciogliersi in un copioso e sincero pianto.

Eleonora Daniele, nota conduttrice di Storie italiane, programma televisivo che va in onda su Rai1 dal lunedì al venerdì verso le 10 del mattino circa, ha invitato come ospite la famosa attrice romana Barbara De Rossi, arrivando anche a farla anche commuovere.

Diversi temi sono stati affrontati durante il corso della puntata, tra cui la disgrazia che ha colpito l’isola di Ischia. L’isola è un paradiso terreste che ogni anno viene visitato da numerosi turisti, provenienti da tutte le parti del mondo.

Purtroppo, però, il maltempo ha deciso di accanirsi contro questa splendida terra e sembra non aver ancora deciso di darle tregua. Infatti, è prevista un’altra allerta meteo che potrebbe dare il colpo di grazia a questo Eden terreno. Speriamo che le condizioni meteorologiche non risulteranno devastanti.

Oltre a questo tema, si è parlato anche di un altro argomento con Barbara De Rossi, tirando fuori anche questioni che riguardano la sfera personale e privata dell’attrice. Leggendo sul sito inews24.it, possiamo scoprire che Barbara De Rossi ha parlato di un tema profondo e delicato, dicendo:

“Le avances in questo settore esistono, può capitare di trovarsi ad avere a che fare con un regista o con una persona potente a cui piaci e vieni messa in condizione di non poter lavorare”.

Parlando della sua vita privata, la de Rossi ha confessato che questo tipo di situazione l’ha vissuta anche lei sulla sua pelle e, purtroppo, è durata per 18 lunghi mesi, senza avere mai la forza di reagire.

Dopo queste dichiarazioni che hanno sconcertato il pubblico italiano, la conduttrice Eleonora Daniele ha mandato la clip della figlia di Barbara, Martina, facendole una sorpresa inaspettata. La giovane donna ha così parlato, rivolgendosi alla propria madre:

“Voglio ringraziarti perché in tutta la mia vita mi hai trasmesso veramente tanto con il tuo grande cuore. Mi hai insegnato ad essere altruista e forte e mi hai trasmesso anche un grande amore per gli animali. Ti voglio tanto bene”.

Sentendo queste parole così piene d’affetto pronunciate dalla sua amata figlia, la famosa attrice italiana Barbara De Rossi si è commossa a tal punto da scoppiare in un copioso e liberatorio pianto. Per fortuna, si è trattato solamente di lacrime di gioia e orgoglio per avere una figlia tanto bella quanto buona.