Lol 3, il cast stellare della prossima edizione sarà salvifico per il programma? Data di uscita e tutto quello che sappiamo finora

Dopo una prima edizione che ha portato il programma a essere iconico, con personaggi incredibilmente divertenti e battute che sono già entrate nell’immaginario collettivo della comicità, la seconda stagione di LOL non ha ritrovato lo stesso calore.

Sicuramente non per colpa dei suoi protagonisti, l’inizio del game show ha avuto la terribile sciagura di essere associato a uno dei fatti di cronaca che più ci ha destabilizzato in questo 2022, l’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina. In questo clima era stato difficile strappare una risata, anche se i concorrenti erano dei veri pezzi da novanta, basti pensare che erano presenti Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda (che ha vinto il titolo) solo per citarne alcuni.

Nonostante tutto la seconda stagione è rimasta decisamente sottotono, quello che è stato fortemente criticato è stato l’apporto poco convincente di Matano, che aveva preso il posto di Mara Maionchi come spalla di Fedez.

Arriviamo quindi a questa terza e attesissima stagione di LOL, il cast è stato svelato e i nomi sono incredibili, al timone trovano nuovamente l’accoppiata Fedez Matano ecco tutto quello che sappiamo finora.

Data di uscita di LOL 3

Non si ha ancora una data precisa per l’uscita di LOL 3, l’anno scorso Amazon Prime aveva deciso di dargli una data a inizio anno un po’ generica, nessuno poteva sapere a cosa quella data sarebbe poi stata drammaticamente collegata, questa nuova edizione potrebbe invece avere un’uscita simile alla prima, in coincidenza con le festività di Pasqua, un buon modo per ridere tutti insieme in famiglia dopo questi anni davvero difficili.

Ma chi saranno i comici che si presteranno a farci ridere a crepapelle?

Il cast di LOL 3

I nomi che compongono la rosa dei 10 campioni di LOL 3 Chi ride è fuori è veramente di altissimo livello, si tratta di Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi, non ci sono speculazioni o ipotesi, a confermare il cast è stato proprio Amazon Prime.

Come nelle scorse edizioni i partecipanti dovranno mettersi alla prova in una sfida davvero snervante, cercare di far ridere gli altri concorrenti rimanendo sempre impassibili, nemmeno un accenno di risata è consentito a LOL, pena l’eliminazione, questo per la durata complessiva di 6 ore di game show.

Il premio per il vincitore

La prima edizione è stata vinta dal volto iconico di The Jackal Ciro Priello, mentre la seconda, come detto sopra, è stata vinta da Maccio Capadonda, vedremo chi si aggiudicherà la terza edizione con un montepremi di 100.000 euro che potrà scaligere di evolvere a una associazione benefica.

Alcuni tra i nomi risultano essere già i favoriti del pubblico, ma come abbiamo potuto vedere nelle scorse edizioni, a LOL Chi ride è fuori tutto può succedere, anche in control room dove Fedez, affiancato da Frank Matano, controlleranno ogni minimo movimento dei concorrenti per beccare ogni risata, tra uno scherzo e l’altro.

Ma non è tutto, prima di LOL 3, Prime Video proporrà LOL Xmas Special: Chi ride è fuori lo speciale natalizio, in onda il 19 dicembre, dove ritroveremo i volti familiari del programma in un’unica esilarante puntata, tra questi Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud, Mago Forest e Lillo Petrolo.