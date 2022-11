La star di Game of Thrones risponde al possibile ritorno nello spinoff di Jon Snow

L’attore di Verme Grigio Jacob Anderson commenta il suo pensiero sul rapporto del personaggio con Jon Snow e sul suo eventuale ritorno nella serie sequel.

L’attore di Game of Thrones, che interpreta il personaggio ricorrente di Verme Grigio, ha parlato del suo possibile ritorno nella prossima serie sequel di Jon Snow. La HBO ha annunciato quest’estate il progetto dello spinoff live-action su Jon Snow, con Kit Harington che riprenderà il ruolo del protagonista.

Si tratta del primo sequel di Game of Thrones in fase di sviluppo, insieme a diversi prequel live-action e animati, tra cui 10.000 navi (alias Nymeria), 9 viaggi (alias Il serpente di mare), Il cavaliere dei Sette Regni e The Golden Empire.

A quasi cinque mesi dall’annuncio di un sequel di Game of Thrones, l’attore di Verme grigio Jacob Anderson ha rivelato se gli spettatori devono attendersi di vederlo o meno nello show incentrato su Jon Snow. Parlando con E! News, non ha dato una risposta definitiva, ma ha detto che sarebbe sorpreso di vedere il ritorno di Verme Grigio. L’attore giustifica i suoi commenti ribadendo il disprezzo di Verme Grigio per Jon Snow e che l’unico motivo per cui potrebbe apparire sarebbe quello di ucciderlo.

Lo stesso afferma, “Penso che la situazione sarebbe piuttosto tesa se lo facesse [apparire nel nuovo spinoff con Jon Snow]. Credo che l’unico modo in cui Verme Grigio potrebbe apparire in quella serie è per uccidere Jon Snow. Non credo che Verme Grigio voglia rivederlo. Credo che questa sia stata una condizione importante per la vita di [Jon]: “Non voglio più vedere la tua faccia. Io andrò per la mia strada, e tu andrai per la tua, e questo è quanto”. Sarei molto sorpreso se rivedessimo Verme Grigio”.

Cosa comporterebbe una riunione tra Verme Grigio e Jon Snow

Sebbene la risposta di Anderson sia piuttosto vaga, la logica dietro l’improbabile ritorno di Verme Grigio nella serie spinoff di Jon Snow, ancora senza titolo, appare solida. Alla fine di Game of Thrones, i due personaggi prendono direzioni drasticamente diverse: Verme Grigio e il suo clan di Immacolati salpano dall’Isola di Naath, mentre Jon Snow diventa presumibilmente il sovrano dei Bruti a nord della Barriera.

A causa dell’assassinio di Daenerys Targaryen, Verme Grigio nutre un profondo odio per Jon fino ai loro ultimi momenti insieme. Tuttavia, il leader degli Immacolati gli permette di partire a causa della proposta di Re Bran Stark, che esilia Jon nei Guardiani della Notte.

Se Verme Grigio decidesse di lasciare Naath e perseguire la vendetta contro Jon nel sequel di Game of Thrones, significherebbe infrangere i termini del suo accordo con Bran e la promessa fatta a Missandei di proteggere il suo popolo. Ma se Verme Grigio si presentasse, quasi certamente punterebbe alla testa di Jon.

Quali altri personaggi di Game of Thrones potrebbero apparire nello spinoff di Jon Snow?

Anche se Anderson non crede di tornare in questa serie, altri personaggi potrebbero farlo. Molto probabilmente sarebbero strettamente allineati a Jon, a differenza di Verme Grigio, e potrebbero comprendere i fratelli Stark Sansa, Arya e Re Bran. Anche Tyrion Lannister potrebbe essere incluso, così come il Gran Maestro Samwell Tarley, il migliore amico di Jon nella serie originale della HBO.

Per il momento, eventuali ritorni di personaggi sono puramente ipotetici, poiché dipendono dalla trama dello show. Sfortunatamente, la HBO non ha ancora rivelato alcun dettaglio essenziale sulla storia, quindi se si tratta esclusivamente del viaggio di Jon nella terra oltre la Barriera, c’è una buona possibilità che la serie non presenti nessuno di questi personaggi.

I fan di Game of Thrones dovranno aspettare e vedere se Verme Grigio o altri personaggi favoriti faranno il loro ritorno nella serie dedicata a Jon Snow.