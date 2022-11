Stranger Things 5, i fratelli Duffer svelano cosa aspettarsi dagli episodi finali

I fratelli Duffer hanno decido si sbottonarsi un po’ su Stranger Things 5, la stagione finale avrà veramente di tutto.

Gli showrunner di Stranger Things, Matt Duffer, Ross Duffer e il produttore Shawn Levy, hanno anticipato ai fan cosa aspettarsi dalla quinta stagione del loro dramma fantascientifico di successo. La stagione finale sarà “un culmine” delle stagioni precedenti, darà risposta alle domande sollevate nel corso della serie, includerà altri riferimenti alla cultura pop degli anni ’80 nonché un nuovo livello in termini di pericolo.

I creatori di Stranger Things hanno svelato qualcosa in più sulla stagione finale, spiegando che sarà un mix delle stagioni precedenti, “La stagione 5, per come la vediamo noi, è una sorta di culmine di tutte le stagioni, quindi presenta un po’ di tutto”, ha detto Ross Duffer durante il panel di domenica sera di Netflix al Tudum Theater di Los Angeles.

“Credo che quello che stiamo cercando di fare sia tornare un po’ all’inizio, con il tono della prima stagione. Ma anche dal punto di vista delle proporzioni, è più in linea con quella che è la quarta stagione. Quindi, speriamo che ci sia un po’ di tutto”.

Questo potrebbe includere ulteriori riferimenti alla cultura pop degli anni ’80, così come la stagione precedente si è concentrata sul cattivo di Nightmare – Dal profondo della notte, Freddy Kreuger. Lo staff di sceneggiatori si sta muovendo “a pieno ritmo” e ha già cominciato a scrivere il secondo episodio, mentre Netflix ha ricevuto la sceneggiatura del primo, “Chapter One: The Crawl”, due settimane fa. Inoltre, hanno iniziato a “sviluppare una trama generale e una storia di fondo” per quanto riguarda il mondo del Sottosopra della seconda stagione.

Gli showrunner hanno confermato che la stagione finale continuerà a rispondere alle domande sollevate nelle stagioni precedenti, oltre a garantire che i vari archi dei personaggi siano conclusi entro il finale della serie. Mentre molte delle domande sollevate in merito al mondo del Sottosopra hanno trovato risposta nel corso della quarta stagione, “un bel po’” di cose saranno svelate nella prossima stagione. Soprattutto, si concluderà la storia di ogni personaggio.

“Ma, cosa altrettanto importante del soprannaturale, abbiamo così tanti personaggi adesso, la maggior parte dei quali ancora in vita. È importante concludere questi archi narrativi perché molti di questi sono cresciuti a partire dalla prima stagione“, ha affermato Ross Duffer, spiegando che si tratta di un “gioco di equilibri tra il dare loro il tempo di completare i loro archi narrativi, ma anche di chiudere le questioni in sospeso e di fare le rivelazioni finali”.

Il regista e produttore esecutivo Levy ha elogiato i gemelli Duffer per la loro attenzione ai personaggi, anche se lo show è incentrato principalmente sugli “anni ’80, il soprannaturale e il genere sci-fi”. “La quinta stagione si sta già interessando chiaramente a queste storie sui personaggi, perché questa è sempre stata la linfa vitale di Stranger Things”, ha detto Levy.

La nuova stagione sarà diversa dalle precedenti anche per la natura del pericolo che i personaggi dovranno affrontare, il creatore Matt Duffer ha rivelato che non saranno solo i protagonisti adolescenti ad affrontare il pericolo, ma anche i loro genitori e l’intera comunità. “Il pericolo è tutto in agguato”, non sono stati rivelati ulteriori dettagli su questo pericolo, né è stata fissata una data di uscita per la nuova stagione.

Stranger Things è stato rinnovato da Netflix per una quinta e ultima stagione nel febbraio di quest’anno. Il dramma fantascientifico segue un gruppo di adolescenti che vivono a Hawkins, nell’Indiana, durante gli anni ’80 e che devono combattere contro forze soprannaturali provenienti da una realtà alternativa conosciuta come il Sottosopra.

La serie è interpretata da Millie Bobby Brown (Eleven), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Natalie Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Noah Schnapp (Will Byers), Cara Buono (Karen Wheeler), Priah Ferguson (Erica Sinclair) e Sadie Sink (Max Mayfield). Prodotta esecutivamente da Levy e Dan Cohen.

Stranger Things è attualmente in streaming su Netflix.