Andor, il grande colpo di scena che stavamo aspettando. Recensione episodio 10

Andor rivela finalmente un segreto nascosto in bella vista. Tuttavia, ci aspetta un grande cliffhanger per il finale di stagione?

Tra tutte le serie televisive contemporanee di Star Wars, Andor potrebbe diventare il rewatch più attraente. Sebbene le emozioni e le sorprese presenti in The Mandalorian siano di altissimo livello, i momenti più importanti (come l’entrata in scena di Luke Skywalker in “The Rescue”) non fanno venire voglia di tornare indietro a guardare gli episodi precedenti per capire il contesto. Andor invece è l’opposto.

Con l’episodio 10, ha regalato un enorme colpo di scena, ma questa non sarà certamente la sorpresa che vi farà venire voglia di rivedere. Al contrario, saranno tutti gli episodi che la precedono, Andor è uno show sulle spie e questo significa che, con un colpo di scena come questo, improvvisamente tutto ciò che avete già visto è cambiato.

Anche se “Una via d’uscita” sarà probabilmente ricordato come “quello in cui Cassian finalmente esce di prigione”, il colpo di scena più grande riguarda una spia ribelle di cui non conoscevamo l’esistenza. Mentre molti fan avevano ipotizzato che Dedra fosse in realtà una Ribelle sotto copertura, si scopre che uno pseudo personaggio di contorno, il collega Lonni Jung (Robert Emms), supervisore dell’ISB, è in realtà la talpa che lavora per Luthen.

Questo tipo di rivelazione appare estremamente realistica, perché è ovvio che una spia ribelle sarebbe l’unica persona che frequenta l’ISB e che noi tutti ignoriamo. Come da tradizione per le buone storie di spionaggio, la situazione di Lonni è tragica. Anche se vuole andarsene, Luthen si rifiuta di lasciarlo andare.

La scena culminante di questo episodio assume anche una connotazione un po’ metaforica: Luthen suggerisce che lui e Lonni stanno servendo una causa superiore, il che, come il pubblico sa, è un riferimento ai film della Trilogia originale. In sostanza, Lonni e Luthen stanno lavorando nell’oscurità in modo che, in seguito, Luke e Wedge possano pilotare alcuni X-wing in un attacco frontale contro la Morte Nera.

All’epoca di Rogue One, Cassian Andor indossa l’uniforme dei Ribelli su Yavin 4, ma a questo punto della linea temporale di Star Wars, cinque anni prima, l’idea sembra impossibile. Mentre Andor si avvia verso la fine della prima stagione, sembra che l’immagine sfocata della Ribellione stia iniziando a essere definita.

L’altra parte di questo puzzle è naturalmente il viaggio di Andor stesso, l’emozionante rivolta nella prigione di Narkina 5 è caratterizzata da una straordinaria interpretazione di Andy Serkis nei panni del leader del turno distrutto Kino Loy, che scopriamo non saper nuotare, con un eccellente colpo di scena che vi lascerà il cuore spezzato e vi chiederà se scopriremo mai cosa gli è successo (presumiamo niente di buono).

Costretti ad andare avanti senza il povero Kino, l’episodio si conclude con Cassian e Melshi da soli. I fan di Rogue One ricorderanno che i due sono alleati e lavorano insieme per l’Alleanza. Quindi, ancora una volta, stiamo assistendo alla nascita di future storie di Star Wars, ma non nel modo in cui ci aspettavamo.

Tutto questo porta a una domanda più importante: anche se sarà affascinante rivedere tutta la prima stagione di Andor sapendo quello che ora sappiamo su tutti i colpi di scena, resta da vedere se si chiuderà con una conclusione soddisfacente. Andor è riuscita a far sì che le sue miriadi di storie non si limitassero a collegare i punti del canone nella linea temporale di Star Wars.

Questo significa che ha una sua posta in gioco emotiva interna che non è legata al resto di Star Wars, ma, a soli due episodi dalla fine, non è chiaro quanti di questi fili possano davvero essere conclusi o trasformati a sufficienza per avere la sensazione di aver raggiunto un buon punto di arresto prima della seconda stagione.

Forse non è questo il punto, ma sembra esserci una questione di fondo su quanto tempo viene dedicato a ogni mini-arco narrativo. Cassian è stato nella prigione di Narkina 5 per tre episodi, e sarà libero solo per altri due episodi prima che la prima stagione si concluda. Ci sarà un salto temporale per portarlo al punto successivo della sua storia?

Abbiamo saputo che Lonni era una spia soltanto da un episodio, ma ora questa rivelazione sembra essere essenziale per qualsiasi strategia si stia attuando per gli episodi finali. Se Andor stava aspettando di arrivare all’evento principale, quel momento sembra essere arrivato. Lo show ha indugiato troppo a lungo su certe idee prima di portare avanti le questioni? Lo sapremo sicuramente tra due settimane.

Fortunatamente, la posta in gioco adesso è più chiara di quanto non lo sia stata fin dall’inizio. Ma, con la maggior parte dei personaggi ancora separati l’uno dall’altro, sarà affascinante vedere come tutto questo alla fine si risolverà. Se la serie ci ha insegnato una cosa è che nulla è come sembra. Anche la serie stessa.