Andor, questa serie di Star Wars riuscirà mai a collegare i punti? Recensione episodio 9

Ogni personaggio di Andor continua a essere come un'”astronave di passaggio nella notte”. Ma alla fine tutto si collegherà?

All’inizio dell’episodio 9 di Andor, Dedra minaccia Bix dicendo: “La cosa peggiore che tu possa fare in questo momento è annoiarmi”. Questo accade poco prima della scena dell’interrogatorio, in cui la posta in gioco è alta, ma anche confusa. Essendo la prima serie televisiva o il primo filone di Star Wars a spingersi in un territorio cruento e maturo, la minaccia che Dedra lancia a Bix riguarda anche gli spettatori. Andor ci piace, ci piace quello che cerca di fare e di dire, tuttavia, a soli quattro episodi dalla fine della prima stagione, la cosa peggiore che la serie possa fare è annoiarci.

Se c’è una verità di fondo in Andor è che, come nella vita reale, nessuno sa mai nulla di certo. Dedra non sa se Bix abbia o meno le informazioni che cerca, quindi la torturare facendole ascoltare le urla di bambini alieni morenti, questo si rivela in definitiva solo un atto di crudeltà.

L’ISB vuole rintracciare Cassian, ma alla fine dell’episodio è ancora nella prigione di Narkina 5 sotto falso nome. Mon Mothma ha bisogno di un prestito, ma non sa come ottenerlo, né sa cosa stiano facendo le persone che lavorano per lei nella Ribellione, compreso sua cugina Vel.

Questo significa che, in teoria, il motore della trama di Andor è costituito dalla drammatica ironia degli eventi. Conosciamo i fili che collegano tutto questo, ma nessuno dei personaggi lo sa. Osservare l’avvicinarsi di tutti è, probabilmente, la ragione per cui continuiamo a guardarlo.

Tuttavia, la domanda sorge spontanea: tutti questi punti si collegheranno tra loro? Arrivati fin qui, Andor sembra suggerire che la stagione non terminerà con la coincidenza degli elementi.

Nel romanzo classico di Kurt Vonnegut La colazione dei campioni. Ovvero addio triste lunedì, due personaggi intraprendono percorsi diversi, il romanzo termina quando questi due si incontrano tragicamente, poiché Cassian è così lontano da Mon Mothma, ma i due finiscono in una stanza insieme in Rogue One, è davvero allettante pensare che la prima stagione si stia dirigendo verso un momento simile a quello della Colazione dei campioni: in qualche modo, tutti finiranno sullo stesso pianeta, nello stesso momento, e si scatenerà l’inferno.

Ecco il paradosso: se tutti i personaggi capissero cosa stanno facendo gli altri o sapessero di tutti gli altri personaggi, la serie cesserebbe di essere ciò che è. L’episodio 9 dimostra che questo paradosso corrisponde a verità. Quando apprendiamo che Vel si sta rilassando su Coruscant e che in realtà è imparentata con Mon Mothma, abbiamo una piccola rivelazione, ma è anche in linea con lo stile della serie che Vel non dica a Mon Mothma nulla di specifico su ciò che sta facendo.

Sebbene non si tratti di una critica alla serie, è comunque lecito desiderare di avere dei momenti in cui i personaggi potrebbero darsi delle spiegazioni a vicenda, e invece non lo fanno.

Quindi, per quanto Andor continui a suggerire connessioni tra i personaggi anche se sono tutti separati, è anche possibile che questa stagione si concluda con diversi protagonisti ancora isolati nei loro piccoli mondi. Assistiamo a un’alleanza tra Cassian e Melshi nella prigione, elemento che alimenta la loro backstory in Rogue One.

Probabilmente i due continueranno a frequentarsi fino al finale di stagione e forse si riavvicineranno anche a Luthen. Ma, d’altro canto, sembra anche che Syril Karn sia definitivamente bloccato su se stesso, tranne, ovviamente, quando decide di pedinare Dedra.

Dopo il primo arco di tre episodi, Syril è stato letteralmente messo da parte, lontano da tutti gli altri personaggi, fino a quando, all’improvviso, è stato coinvolto in un interrogatorio da parte di Dedra. Ora vuole disperatamente tornare a far parte del cuore della serie! Il caso di Vel è simile. È stata un elemento fondamentale per l’arco più importante della serie fino a quel momento, mentre ora si trova a frequentare Mon Mothma, pronta a unirsi a un altro filone della serie, peraltro già in corso.

Ma Mon Mothma allontana Vel, ordinandole di non farsi notare, forse per il resto della stagione. Nel frattempo, Dedra dice a Syril di smettere di perseguitarla o sarà un uomo morto. Persino quando un personaggio di una parte della serie passa dall’ altra, il collegamento è sempre un po’ troppo forte. Luthen è forse l’unica eccezione a tutto questo, naturalmente, ma è anche impossibile immaginare che Cassian si presenti su Coruscant nei prossimi episodi.

Certo, ora che lui e Kino sanno che la prigione è fittizia, sembra ovvio che la prossima settimana avremo un episodio dedicato all’evasione. Ma dove andrà Cassian? La sua esperienza con la prigione sarà importante per Luthen? Per Mon Mothma? Dedra capirà mai di avere avuto Cassian in pugno fin dall’inizio? Ma in fondo, ha davvero importanza?

Andor è una serie che racconta di molte persone, in molti luoghi diversi, mentre fanno cose che le collegano tutte insieme. Il puzzle è già stato ricomposto dal pubblico, l’unica questione che non è ancora chiara è se qualcuno di questi personaggi riuscirà a vedere il quadro generale entro la fine e se nessuno ci dovesse riuscire, allora forse il senso del progetto era proprio questo.