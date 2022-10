Andor, la serie di Star Wars sbagli il tiro con gli Easter Egg. Recensione episodio 8

I sorprendenti camei e richiami diventano quasi una distrazione durante questo episodio di Andor altrimenti estremamente interessante e curioso.

Nell’episodio 8 di Andor, buona parte dell’azione è una versione di Guerre Stellari della Redenzione di Shawshank, e questo tipo di reclusione ha un qualcosa di falso, come la versione Disneyland di una prigione spaziale. In generale questo episodio è buono, ma quando vediamo gli esseri umani costruire letteralmente gli ingranaggi che fanno funzionare le macchine dell’Impero, non si può fare a meno di chiedersi se la questione della logistica di Star Wars non stia diventando un po’ troppo grossolana.

Nel momento in cui Cassian viene gettato in una prigione imperiale ai lavori forzati, nessuno voleva che la serie si trasformasse improvvisamente in Alien 3, le sequenze delle prigioni di Star Wars sono ancora un po’ troppo asettiche. In sostanza, questa prigione imperiale motiva i detenuti a essere molto bravi a costruire ingranaggi e mette diverse squadre di operai l’una contro l’altra, pena la morte, o una brutta tortura.

Insomma, crediamo che questo sistema funzioni, ma dobbiamo davvero chiederci come un gruppo di scienziati imperiali abbia concepito un’idea che potrebbe essere creata solo da una writers’ room per una serie televisiva ad alto livello.

Nel frattempo, Andy Serkis è inspiegabilmente presente, interpretando Kino, un detenuto diventato capo turno che risulta in egual misura credibile e non credibile proprio perché si è distratti dal fatto che si tratta di Andy Serkis. C’è qualcosa di davvero strano nel fatto che l’attore che ha interpretato Snoke in Star Wars: Il risveglio della Forza e Star Wars: Gli ultimi Jedi sia anche in questa prigione.

Poiché Andor è l’unica serie di Star Wars fortemente contraria agli easter eggs e sembra pensata per scoraggiare le teorie strampalate dei fan, inserire Andy “Snoke” Serkis sembra un passo nella direzione sbagliata. Le teorie su Snoke erano assurde e inutili già nel 2015, ma ora che dire delle teorie su Kino? Da quando in qua il ruolo di controfigura diventa una controfigura in Star Wars? Si tratta solo di un easter egg per il gusto di far apparire qualcuno appartenente alla saga in un altro prodotto di Star Wars.

In definitiva, la grande novità non è ciò che accade nella prigione di Cassian, come nel precedente arco narrativo, il dramma dickensiano che si sta svolgendo nella galassia non riguarda solo il personaggio principale. Luthen si incontra invece con Saw Gerrera (Forest Whittaker) per discutere l’etica e la politica delle varie cellule e sette che compongono la Ribellione. La serie aveva promesso fin dall’inizio che non avremmo avuto una bella immagine di quelli che sono i “buoni” nella Guerra Civile Galattica, cosa che non è mai stata più vera di quanto non lo sia in questa scena. Ma queste stesse sfumature non vengono usate per dare colore ai personaggi imperiali.

O perlomeno non così tanto. Dedra continua a dimostrare ai suoi superiori che capisce la logistica della gestione di un regime gerarchico molto meglio di loro, il che va benissimo, ma a un certo punto le sue battaglie sul posto di lavoro risultano anche un po’ strane. Lo show vuole davvero farci fare il tifo per Dedra?

Ha una personalità diversa dall’essere solo molto brava nel suo lavoro rispetto a tutti gli altri e dal pensare fuori dagli schemi? Se Dedra dovesse rivelarsi una spia ribelle molto radicata o forse una rivoluzionaria che si è fatta da sola (una delle tante teorie dei fan), allora speriamo di poter vedere la brillante Denise Gough mostrare un altro lato del suo personaggio.

Naturalmente, Star Wars non ha l’obbligo di fornirci versioni articolate e ricche di sfumature dei personaggi imperiali, si tratta di nazisti spaziali, quindi perché dovrebbe interessarci quello che pensano o provano? Sono oggettivamente dei cattivi riprovevoli. Eppure, siamo incoraggiati a pensare a Syril Karn, il giovane ossessionato dalla cattura di Andor, invitandoci a considerare che potrebbe avere emozioni complesse che lo portano a essere un verme esageratamente ambizioso.

Per quanto siamo stati duri con i Ribelli per tutte le loro sfaccettature e sfumature, è quasi come se non fossimo abbastanza severi con gli Imperiali, anche se stiamo trascorrendo molto tempo con loro. Eppure, una cosa brillante di Andor consiste nell’aver messo in chiaro che, sebbene l’Impero sia ben finanziato ed eserciti molto potere, gran parte dei suoi membri – anche quelli che lavorano nell’intelligence – sono incompetenti o, quantomeno, pigri. Non Dedra, ma tutti gli altri.

È esilarante pensare che in realtà l’Impero ha già rinchiuso Andor a fare quegli ingranaggi su Narkina 5. Solo che non lo sanno.

Dato che ha usato lo pseudonimo “Keef Girgo” al momento dell’arresto, questo ci fa pensare che se Luke, Han e Leia si fossero nascosti e avessero iniziato a usare nomi falsi, L’Impero colpisce ancora avrebbe avuto la stessa sorte? Effettivamente Obi-Wan ha usato uno pseudonimo per oltre un decennio, a quanto pare, i nomi falsi sono un superpotere in Star Wars.

Per ricapitolare la situazione di Cassian Andor: ci sono i Ribelli che vogliono ucciderlo, assoldati da Luthen (anche se Vel e Cinta si ricongiungono finalmente su Ferrix, si tratta di un incontro di breve durata), i servizi segreti imperiali vogliono arrestarlo per omicidio e i detenuti hanno tutti una vita peggiore dopo che lui ha aiutato la Ribellione qualche solo episodio fa.

Per questo motivo, pur con tutte le sue bizzarrie frustranti e strane, questo episodio di Andor è in realtà molto buono nel rafforzare la tensione di tutti i fili della trama. Se la sceneggiatura seguirà tutte queste premesse, non c’è motivo per cui Cassian voglia uscire di prigione, né c’è una buona ragione per cui debba rimanere.

I suoi “amici” sono probabilmente più spietati dei suoi nemici, ed entrambi sono a un passo dal rintracciarlo. A questo punto, si percepisce che il ritmo di Andor sta accelerando, quindi, facendo un enorme complimento a una serie Tv di Star Wars, non sappiamo davvero cosa accadrà in futuro.