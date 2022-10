Stranger Things 5, arriva un entusiasmante aggiornamento sull’inizio delle riprese

Netflix condivide un emozionante aggiornamento sulla produzione della quinta stagione di Stranger Things, confermando che le riprese inizieranno ufficialmente il prossimo anno.

La produzione della quinta stagione di Stranger Things si arricchisce di un interessante aggiornamento da parte di Netflix, confermando che le riprese inizieranno ufficialmente nel 2023. All’inizio dell’estate, la serie di successo ha fatto un ritorno da record sugli schermi, con la quarta stagione dell’amato show fantascientifico che ha portato con sé una serie di momenti terrificanti e strazianti.

Il debutto di Stranger Things nel 2016 ha fatto conoscere al pubblico un gruppo di giovani amici residenti nella città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana, dove ogni nuova stagione seguiva i vari tentativi di proteggere la loro città dalle forze soprannaturali che la abitano.

La quarta stagione di Stranger Things ha regalato al pubblico la sua stagione più cupa fino ad oggi, introducendo una nuova terribile minaccia: Vecna, interpretato da Jamie Campbell Bower. Mentre Undici (Millie Bobby Brown) e i suoi amici cercavano di distruggere questa creatura umanoide in seguito alla serie di omicidi commessi nella loro città, la quarta stagione si è conclusa nel bel mezzo del regno del terrore di Vecna, con il cattivo che sembra essere rimasto solamente ferito dopo la battaglia finale con Undici.

Da quando è uscita la quarta stagione, i fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, hanno lanciato una manciata di anticipazioni sulla quinta stagione, anche se sono stati rivelati pochi dettagli su quando il pubblico potrà aspettarsi il suo arrivo.

In una recente intervista alla Brown, che parla dei prossimi progetti della star, pubblicata su, Netflix Queue, viene confermato che l’attrice inizierà ufficialmente le riprese della quinta stagione di Stranger Things “l’anno prossimo”.

Non sono state confermate date precise, né sono stati forniti ulteriori dettagli sulla produzione della serie, tuttavia, questo conferma le precedenti ipotesi del pubblico secondo cui le riprese della quinta stagione di Stranger Things sarebbero iniziate nel 2023.

Quando uscirà la quinta stagione di Stranger Things?

Questo aggiornamento conferma anche i precedenti commenti della star David Harbour, che all’inizio dell’anno aveva dichiarato come, per quanto ne sapesse, il programma fosse quello di iniziare le riprese della quinta stagione nel 2023, per cui è fantastico sapere che le promesse sono ancora valide. Per quanto riguarda la data di uscita della quinta stagione, tutto dipenderà dall’inizio o dalla fine delle riprese del prossimo anno.

Poiché le riprese della stagione 4 si sono concluse ufficialmente nel settembre del 2021 e la stagione è stata poi distribuita su Netflix nel maggio del 2022, è molto probabile che Stranger Things 5 possa arrivare sugli schermi nel 2024, probabilmente durante l’estate, in linea con la precedente finestra di ogni stagione.

È entusiasmante sapere che dietro le quinte le cose si stanno muovendo in modo costante, mentre ci si avvia verso la quinta e ultima stagione. Storicamente, la produzione è sempre rimasta strettamente segreta, con pochi dettagli rivelati, o anche solo accennati, fino all’uscita ufficiale della serie.

Molti si aspettano di vedere la storia di Stranger Things chiudere il cerchio con una rinnovata enfasi sul personaggio di Will, il pubblico sarà sicuramente un po’ nervoso perché si prospetta la resa dei conti finale della squadra contro Vecna. Mentre il cast e la troupe di Stranger Things si preparano a riunirsi per l’ultima volta, si spera che la quinta stagione non sia troppo lontana dalla sua tanto attesa uscita.