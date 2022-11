Daryl Dixon, una foto del dietro le quinte dello spinoff di TWD mostra un terrificante Walker

Una nuova foto dietro le quinte del produttore di Walking Dead Greg Nicotero mostra uno scheletrico e terrificante Walker che apparirà nello show spinoff di Daryl Dixon.

The Walking Dead non è nuovo alla creazione di Walker spaventosamente memorabili che esaltano gli elementi orrorifici del franchise sugli zombie. Tra i personaggi più memorabili ci sono il Walker gonfio e rugoso della seconda stagione, episodio 4, e Penny, la figlia del Governatore tenuta incatenata dal padre in lutto nella prima metà della terza stagione.

Mentre molti zombie di Walking Dead si sono comportati allo stesso modo nonostante l’aspetto diverso o la rilevanza della trama, la serie ha iniziato a ravvivare la situazione dei morti viventi introducendo nella serie i vari Walker.

L’episodio 19 della stagione 11 ha visto Aaron, Jerry, Lydia ed Elijah nascondersi presso una fiera rinascimentale abbandonata mentre si recavano a Oceanside dopo che Jerry si era ferito al ginocchio. Quella notte, il gruppo viene attaccato da un branco di walker, guidati da uno zombie che mostra abilità straordinarie come arrampicarsi su scale e raccogliere rocce da usare come armi.

Lo zombie era abbastanza vivace da far pensare ad Aaron che si trattasse di un Sussurratore, cosa che si è rivelata sbagliata quando gli ha strappato la pelle dal volto, rivelando un cranio rosso sangue. L’intelligenza del walker rimanda a comportamenti simili a quelli degli zombie di Walking Dead nella prima stagione, ma allo stesso tempo crea un nuovo mondo terrificante per i futuri spinoff del franchise, in cui le varianti dei walker rappresentano una minaccia.

In un post su Instagram, Greg Nicotero ha mostrato un nuovo terrificante zombie di Walking Dead che apparirà nella serie spinoff dedicata a Daryl Dixon. Lo zombie bruciato e scheletrico sembra morto, ma come ogni fan di Walking Dead sa, a volte l’aspetto di un Walker può ingannare.

I walker di TWD stanno per cambiare per Daryl Dixon

Il teaser di Nicotero per un nuovo tipo di Walker nell’imminente Daryl Dixon coincide con tutto ciò che i fan sanno del virus zombie e del suo impatto sulla Francia. La serie spinoff The Walking Dead: World Beyond si è conclusa rivelando che i sopravvissuti in Francia hanno a che fare con varianti di Walker più veloci e più aggressive di quelle presenti negli Stati Uniti.

Poiché Daryl si è recato in Francia contro la sua volontà, molto probabilmente incontrerà alcune di queste varianti pericolose mentre lotta per la sua sopravvivenza. Nel farlo, molto probabilmente si imbatterà nel terrificante zombie mostrato qui sopra, il quale potrebbe essere una delle varianti aggressive della Francia.

Anche se l’anno prossimo The Walking Dead si trasformerà in uno spinoff, il post di Nicotero dimostra che l’orrore degli zombie dello show non andrà da nessuna parte tanto presto. Se l’immagine è di buon auspicio, potrebbe significare che i Walker in Francia avranno l’aspetto più decadente di qualsiasi altro zombie visto prima.

Anche se questo Walker è solo un esemplare singolo, il suo design scheletrico unito alla sua superficie carbonizzata mostra fino a che punto gli spinoff di The Walking Dead si spingeranno per incapsulare nuove atmosfere terrificanti per gli zombie del franchise.