The Sandman 2, confermato il rinnovo da Netflix, ma di cosa parlerà?

A quasi tre mesi dal debutto della prima stagione, Netflix ha finalmente rinnovato The Sandman con Tom Sturridge per raccontare altre storie di Neil Gaiman.

Netflix conferma ufficialmente il ritorno di The Sandman con il rinnovo dell’acclamata serie. Dopo decenni di tentativi e fallimenti per realizzare un film su The Sandman, l’acclamata graphic novel di Neil Gaiman ha finalmente ottenuto l’adattamento live-action nel 2022 che i fan stavano aspettando, tutto grazie a Netflix.

Il servizio di streaming ha annunciato l’intenzione di realizzare lo show nel 2019 con la collaborazione di David S. Goyer e Allan Heinberg. La prima stagione di The Sandman ha seguito Tom Sturridge nei panni di Sogno mentre intraprendeva il viaggio per ripristinare il suo regno.

Il cast comprendeva Boyd Holbrook nel ruolo di Corinthian, Gwendoline Christie nel ruolo di Lucifer Morningstar, Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine e Kirby Howell-Baptiste nel ruolo di Death.

Dalla fine della prima stagione, il pubblico è rimasto in attesa di sapere se Tom Sturridge avrebbe continuato a interpretare Sogno.

Neil Gaiman ha tentato più volte di dare chiarimenti sul futuro della serie, ma questo non ha impedito alla confusione di diffondersi, le notizie sul rinnovo della seconda stagione sono state sempre molto contrastanti, anche se la serie ha ottenuto recensioni per lo più positive e si è piazzata in cima alle classifiche di streaming di Netflix. Durante questa incertezza, si è diffuso un senso di ottimismo generale sul fatto che Netflix prima o poi avrebbe rinnovato The Sandman. Le previsioni favorevoli sono aumentate solo dopo che, ad agosto, un episodio segreto a sorpresa è stato pubblicato sul servizio di streaming.

Finalmente, Netflix ha annunciato ufficialmente il rinnovo di The Sandman 2, che continuerà a raccontare le graphic novel di Gaiman. La notizia del rinnovo è arrivata qualche ora dopo che un tweet dell’account Twitter ufficiale della DC Comics, poi cancellato, aveva apparentemente annunciato il rinnovo. Al momento non sono disponibili informazioni su quando inizieranno le riprese dei prossimi episodi, in quale fase di sviluppo si trovino e quando il pubblico potrà continuare a vedere le avventure di Sogno.

Di cosa potrebbe parlare la prossima storia di The Sandman

Potrebbero non esserci dettagli ufficiali sulla storia confermata per la continuazione di The Sandman, ma le graphic novel di Gaiman forniscono una buona base per ciò che gli spettatori potrebbero vedere in futuro. La prima stagione ha adattato i primi due romanzi, quindi, continuando su questa linea, i prossimi episodi dovrebbero essere Dream e La stagione delle nebbie. Vale la pena notare che l’episodio 11 di The Sandman ha già raccontato la popolare storia “Il sogno di mille gatti; Calliope” tratta da Dream.

La prima stagione, inoltre, ha ambientato una storia tratta da questo volume della graphic novel di Gaiman facendo incontrare Morpheus con il giovane William Shakespeare nell’episodio 6.

Il finale della prima stagione includeva anche la possibilità che Lucifero si volesse vendicare di Sogno, perciò il potenziale di questa storia potrebbe essere sfruttato anche in futuro. Ciò significa che Sturridge e Christie potranno interagire maggiormente, il che potrebbe essere uno dei punti salienti dei prossimi episodi.

Coloro che hanno letto le graphic novel di Gaiman dovrebbero avere una buona visione di ciò che sta per accadere, mentre i fan della serie possono sempre consultare il materiale di partenza per capire meglio dove andrà a parare The Sandman.