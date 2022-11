Only Murders in the Building 3, un aggiornamento sulle riprese accenna alla data di uscita

Grazie a un nuovo aggiornamento riguardante l’inizio delle riprese della terza stagione di Only Murders in the Building, è stato possibile capire quando potrebbe uscire il primo episodio.

Ideata da Steve Martin e John Hoffman, la serie mystery-comedy di Hulu in streaming in Italia su Disney+ vede Martin, Selena Gomez e Martin Short interpretare un improbabile trio di sconosciuti che si riunisce per dare vita all’omonimo podcast di cronaca nera dopo che una morte sospetta avviene nel loro lussuoso condominio dell’Upper West Side, l’Arconia.

Le recensioni di Only Murders in the Building sono state per lo più positive, con critiche che hanno elogiato l’approccio al tema trattato e l’ammirevole chimica tra i protagonisti. Quest’anno, la serie è stata nominata ai Primetime Emmy Award per la categoria Miglior Comedy Series e Miglior Attore Protagonista in una Comedy Series, sia per Martin che per Short.

La prima stagione ha visto Charles (Martin), Mabel (Gomez) e Oliver (Short) risolvere il mistero dell’omicidio di Tim Kono (Julian Cihi), rivelatosi gradualmente un caro amico d’infanzia di Mabel. La seconda stagione vede il trio indagare sulla morte di Bunny Folger (Jayne Houdyshell), presidente del consiglio di amministrazione dell'”Arconia”, uccisa nel finale della prima stagione.

In questa stagione la posta in gioco è stata alzata rispetto alla prima, introducendo diverse guest star come Amy Schumer, Cara Delevigne e Shirley MacLaine. La serie si è rivelata un successo addirittura superiore a quello della prima, tanto da spingere Hulu a rinnovare la terza stagione di Only Murders in the Building nel luglio del 2022.

In una nuova intervista rilasciata a Rolling Stone, la Gomez fornisce un aggiornamento sullo stato di produzione della terza stagione, l’attrice volerà presto a New York, poiché l’inizio delle riprese dello show è previsto per gennaio 2023.

Sembra che Only Murders in the Building abbia intervallato le riprese con uno scarto di un anno, quindi è probabile che il pubblico possa aspettarsi la terza stagione in anteprima per luglio o agosto 2023.

Cosa aspettarsi in Only Murders In The Building 3

Al momento non si sa molto della terza stagione, una cosa chiara, tuttavia, è che lo show riprenderà dal finale cliffhanger della seconda stagione, che ha visto il nuovo personaggio di Paul Rudd, Ben Glenroy, morire sul palco per avvelenamento mentre recitava nello spettacolo di Oliver.

Il mistero si dipanerà nella terza stagione, segnando il primo caso della serie ambientato al di fuori del “palazzo”. Il finale della seconda stagione ha fatto pensare a Charles come potenziale sospettato dell’omicidio di Ben e, anche se probabilmente si tratta di una finta, i fan possono aspettarsi che parte della serie sia dedicata a svelare il rapporto antagonistico tra Charles e Ben.

Recentemente è stato annunciato che Jesse Williams di Grey’s Anatomy si è unito al cast della terza stagione e ora, con l’inizio delle riprese in vista, il pubblico può attendersi ulteriori aggiornamenti sul casting, man mano che lo show aggiunge nuovi sospetti per il podcast di Mabel e co.

Al momento non si sa nemmeno se Cara Delevingne tornerà a riprendere il suo ruolo di Alice nella terza stagione, ma con l’inizio della produzione dello show a gennaio, le informazioni sul futuro del ruolo della Delevingne in Only Murders in the Building saranno presto chiare.

Detto questo, visto che manca poco più di un mese al decollo delle riprese dell’ultima stagione di Only Murders in the Building, è molto probabile che emergano ulteriori dettagli una volta che le immagini dietro le quinte cominceranno ad arrivare.