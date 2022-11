The Midnight Club 2, data di uscita, trama, cast, trailer e tutto quello che sappiamo finora

Andiamo a trovare (di nuovo) i ragazzi malati terminali dell’ospizio a Brightcliffe, ecco tutto quello che sappiamo di The Midnight Club 2.

Il finale della prima stagione di The Midnight Club induce a credere che ci sarà un seguito, perché non conclude propriamente la storia ma, anzi, fa crescere nel pubblico molte domande e incertezze. Vediamo che cosa sappiamo finora della seconda stagione.

Qual è la data di uscita?

Al momento non abbiamo un giorno preciso, però ci rincuora sapere che il regista (Mark Flanagan) ha la volontà e le idee per creare una seconda stagione. D’altronde, ha affermato che Christopher Pike ha pubblicato più di 80 libri, quindi le idee non mancheranno.

Il regista, infatti, ha preso spunto dall’omonimo libro uscito nel 1994 per produrre la prima stagione; perciò, nulla esclude che la fonte dove attinge per le sue idee sia, ancora una volta, la bibliografia di Pike. Ad ogni modo, anche se ci sono le idee e l’intenzione per una seconda stagione, si deve attendere l’ok di Netflix per dare il via alla produzione del seguito.

Qual è la trama di The Midnight Club 2?

Per quanto riguarda la storia, le opzioni più papabili ci portano a pensare che sarà incentrata sulla Dott.ssa Georgina Stanton (Heather Langenkamp) e sul fatto che indossi una parrucca per celare la testa calva e che abbia un tatuaggio a forma di clessidra sul collo. Questo tatuaggio ci fa presumere che la direttrice dell’ospizio faccia parte dell’antica setta Paragon. Bisognerà capire se la Stanton farà parte dei “cattivi” oppure aiuterà i suoi ragazzi a stare lontani da questo culto estremista, per evitare di peggiorare le loro condizioni di salute.

Inoltre, abbiamo Ilonka (Iman Benson) che, notando un suo peggioramento giorno dopo giorno, dovrà scegliere se tentare nuovamente il fatidico rito e sperare in un miracolo, oppure arrendersi all’inevitabile fine. Un altro punto da chiarire riguarda Sandra (Annarah Shephard) e se la questione della sua guarigione è reale o no, e se mai ritornerà a Brightcliffe per supportare i suoi amici.

Per concludere l’elenco delle svariate faccende lasciate in sospeso, abbiamo due inquietanti fantasmi anziani che aleggiano nell’ospizio e che ancora non è chiaro che cosa vogliano esattamente e chi siano. Il pubblico spera che questi dubbi verranno dissipati durante la seconda stagione.

Chi fa parte del cast?

Non ci sono ancora certezze, ma si può presupporre che, pressappoco, ritroveremo i medesimi attori della prima stagione. Dunque, avremo la Benson nel ruolo della protagonista Ilonka, Igby Rigney nella parte di Kevin (con il quale la ragazza avrà un rapporto più profondo dell’amicizia) e tutti gli altri ragazzi dell’ospizio, ovvero Amesh (Sauriyan Sapkota), Natsuki (Aya Furukawa), Cheri (Adia) e Spencer (William Chris Sumpter).

Tuttavia, dal momento che si tratta di ragazzi che hanno a disposizione poco tempo, non si esclude il fatto che il cast potrebbe subire variazioni a causa della dipartita di alcuni di loro (come per Ruth Codd nel ruolo di Anya) e dell’arrivo di altri adolescenti a Brightcliffe. Una cosa è certa: troveremo Heather Langenkamp nel ruolo della dottoressa Georgina Stanton.

Abbiamo un trailer?

Ancora non è disponibile nessun trailer, dal momento che la prima stagione si è conclusa da poco tempo e Netflix non ha ancora dato il suo benestare per un seguito. Tutto quello che si può fare è continuare ad attendere altre notizie a riguardo e cercare se ne uscirà uno a breve.

Tutte le informazioni che abbiamo trovato fino ad oggi sono ipotesi, speranze e congetture ma sembra che, per la maggior parte, siano confermate da Flanagan stesso. Il regista, infatti, ha ammesso che ci sono tutti i presupposti per un seguito e, nel caso in cui Netflix non dovesse dare l’approvazione per una seconda stagione, egli stesso comunicherà al pubblico quello che sarebbe successo.

Quindi, comunque vadano le cose, non rimarremo con il dubbio. Se dovessimo azzardare delle cifre più precise, potremmo dire che forse la seconda stagione uscirà per ottobre 2023, prendendo la prima come esempio. E sempre seguendo questo ragionamento, potremmo presupporre che il numero degli episodi sarà di 10 per un’ora ciascuno. Insomma, soltanto il tempo ci potrà dare le conferme che tutti noi agogniamo, perciò dobbiamo avere solo pazienza e attendere.