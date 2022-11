WandaVision: arriva la serie spin-off dal titolo Vision Quest con Paul Bettany

Il protagonista riprenderà il suo ruolo nel MCU nel seguito della serie Disney+ WandaVision dal titolo Vision Quest.

Secondo quanto riportato da Deadline, uno spin-off televisivo della fortunata miniserie Disney, WandaVision, sarebbe in lavorazione, dopo una precedente notizia di Jeff Sneider. Paul Bettany dovrebbe riprendere il suo ruolo di Visione.

La serie, che dovrebbe intitolarsi VisionQuest, ruoterà attorno all’eroe protagonista in missione per riacquistare la memoria e la propria umanità dopo gli eventi di WandaVision, in cui è stato creato per pura volontà della moglie Wanda Maximoff (interpretata da Elisabetta Olsen), affranta dal dolore. c’è la possibilità che Wanda, e quindi la Olsen, appaiano nella serie, dato l’intimo legame tra i due personaggi.

Sembra che il nuovo spinoff sia stato etichettato in modo non ufficiale da chi è vicino al progetto come “the White Vision project”. Si tratta di un riferimento allo stato in cui il personaggio è stato visto per l’ultima volta. Essendo stato creato dalla memoria di Wanda, un secondo Visione – di colore bianco puro – è stato creato dallo S.W.O.R.D. per infiltrarsi nel “paradiso” della strega, ma in seguito a una battaglia contro la volontà e a un memorabile dibattito tra i due sulla “Nave di Teseo”, il nuovo Visione ha abbandonato la sua missione di distruggere Wanda e ha iniziato a cercare sia il suo passato sia il suo futuro.

WandaVision è stato un successo di critica e di pubblico per la Disney e per la Marvel, tanto da ottenere 23 nomination agli Emmy, comprese quelle per Bettany e Olsen nei ruoli principali. La Olsen ha ripreso subito il ruolo nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia uscito quest’anno, considerato da alcuni come una sorta di sequel di WandaVision.

In precedenza Bettany non si era pronunciato sul ritorno nel ruolo, ma aveva espresso la propria gioia per il trionfo ottenuto con la sua partecipazione a WandaVision. “È stato un bellissimo traguardo raggiunto per tutte queste cose che io e Lizzie abbiamo fatto insieme”, ha dichiarato, “Abbiamo davvero trovato una strada per noi due, con un tono diverso da quello dei film precedenti. Però con la Marvel non sai mai se è finita o no. Quindi non voglio ancora considerarla una fine. Realizzare questo show è stata una delle esperienze più creative della mia vita, gioiosa e libera. Vedere che il pubblico l’ha accolta così bene è stato meraviglioso”.

Se andrà avanti, sarà il secondo spin-off di WandaVision dopo il via libera dato ad Agatha: House of Harkness, che vedrà protagonista Kathryn Hahn nei panni di Agatha Harkness, la protagonista della serie originale condannata da Wanda a vivere in una prigione mentale di mediocrità suburbana come penitenza per le sue azioni durante la serie.

La serie, così come VisionQuest, sarà supervisionata da Jac Shaeffer, che ha creato, co-scritto e prodotto esecutivamente WandaVision. L’anno scorso, inoltre, Schaeffer ha firmato un contratto triennale con i Marvel Studios e la 20th Century Television.

Bettany sarà prossimamente in Harvest Moon per Miramax e presto sarà protagonista di The Collaboration a Broadway, nonché delle riprese di un adattamento cinematografico dell’opera.