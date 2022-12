Alberto Angela svela un doloroso segreto sulla scomparsa del padre Piero. “Lo sapevano solo in…”

Solamente pochissime persone erano al concorrente dello stato di salute con cui Piero Angela faceva i conti ogni giorno, prima di dirci addio definitivamente. Scopriamo che cosa ha tenuto nascosto fino alla fine.

Il 13 agosto 2022 ci lascia uno dei migliori conduttori di tutta la televisione italiana. Non solo conduttore, ma anche giornalista, scrittore e divulgatore scientifico: questo era Piero Angela.

Divenuto famoso ed entrato nel cuore di tutti gli italiani grazie ai programmi Quark e Superquark, condotti da lui stesso e in onda su Rai3. A qualche mese di distanza dalla sua dipartita, il figlio Alberto rivela al pubblico il motivo della morte di suo padre che, a quanto sembra, non è dovuto solamente alla longeva età.

Piero Angela è sempre stato apprezzato moltissimo per la sua cultura, intelligenza, professionalità e passione che metteva nei suoi lavori. Un uomo tutto di un pezzo, fedele a sé stesso e fiero di aver portato la sua amata scienza sul piccolo schermo e di aver, in qualche modo, arricchito la cultura e il sapere del pubblico italiano grazie alle sue trasmissioni.

La sua lunga e grandiosa carriera è iniziata nel lontano 1950, quando ha cominciato a lavorare per il Giornale Radio Rai. Dopo quattro anni, con l’invenzione della televisione, Piero è diventato uno dei primi corrispondenti esteri per il telegiornale e, in seguito, è riuscito a sedersi dietro la scrivania del Tg nazionale per dare le informazioni sugli avvenimenti in corso al pubblico televisivo ogni giorno alle 13:30.

Dal 1981, dopo anni di giornalismo, la sua passione per la scienza lo ha portato a condurre Quark e Superquark, per fare divulgazione scientifica. In effetti, guardare i suoi programmi è un po’ come leggere e studiare libri di testo per un’università con materie scientifiche.

Per fortuna, anche se non abbiamo più il privilegio di ascoltare le lezioni di Piero Angela, abbiamo suo figlio Alberto, che ha deciso di seguire le orme del suo papà, sia in campo scientifico che in quello storico. Infatti, in progetto ha una trilogia storica dedicata all’imperatore romano Nerone.

Ed è proprio Alberto che ci rivela la causa della morte del padre. La scorsa estate, Piero Angela si è spento a 93 anni, nella sua casa a Roma, dopo aver lottato per anni contro una grave malattia, della quale sapevano in pochissimi.

A Che tempo che fa?, programma condotto da Fabio Fazio su Rai3, Alberto Angela ha svelato l’arcano della dipartita del padre: prima di andarsene per sempre, ha dovuto combattere contro un brutto male che, alla fine, lo ha sconfitto.

Il figlio ha ammesso che soltanto 5 o 6 persone sapevano di questa sua condizione di salute; tutti gli altri ne erano all’oscuro. Anche le ultime puntate di Superquark sono state registrate da un Piero Angela che lottava contro il suo malessere, perché era determinato a portare a termine tutti i suoi obiettivi lavorativi. Cosa in cui ha eccelso, perché è riuscito a terminare il programma e anche a finire di scrivere il suo ultimo libro.

Insomma, un uomo che sapeva che cosa voleva fare e come farlo e che è riuscito a non deludere il suo pubblico nemmeno una volta. Anche se sentiremo molto la mancanza di un personaggio televisivo come lui, dal momento che, oramai, non ne sono rimasti tanti.