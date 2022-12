Vi ricordate Alice Bellagamba, ballerina di Amici? Ecco che fine ha fatto

Se siete fan dei programmi di Maria De Filippi, e soprattutto di Amici, vi ricorderete di sicuro una ragazzina piccina ma molto bella: Alice Bellagamba. Scopriamo che fine ha fatto dopo la partecipazione al talent.

Alice Bellagamba ha preso parte all’ottava edizione del talent più famoso di Canale5: Amici. Maria De Filippi, con il resto del suo staff, aveva permesso a questa giovane ragazza di partecipare alla scuola di danza più nota di tutte in televisione.

Una ragazza luminosa, bellissima, con i suoi occhi azzurri e i lunghi capelli biondi sembrava la classica principessa uscita da un libro di fiabe. E infatti, molti suoi compagni di corso l’avevano notata non solo per la sua bravura, ma anche per la sua beltà. Alice ha avuto una storia d’amore con uno dei suddetti compagni di ballo: Luca Napolitano, con il quale ha passato due anni della sua vita, ovvero dal 2008 al 2010.

Anche se Alice Bellagamba non ha vinto quell’ottava edizione di Amici, la sua bravura nel ballo le ha permesso di essere notata e di poter coltivare il suo sogno di sfondare nel mondo dello spettacolo e dell’arte, soprattutto in quello della danza, la sua passione.

Terminata la partecipazione all’ottava edizione del talent di Canale5, la Bellagamba, oltre che continuare ad allenarsi ed a perfezionarsi nel ballo, si è dedicata anche al mondo della recitazione. E infatti, l’abbiamo vista far parte dei cast di alcune serie tv, fiction e film.

Le caratteristiche che l’hanno sempre identificata sono i suoi capelli dorati, gli occhi azzurro cielo e il suo splendido sorriso. Sarà ancora così bella anche oggi che ha 30 anni?

Il 5 ottobre 2008 è una data che Alice non potrà mai dimenticare: quando è entrata come allieva di ballo nella scuola di danza più famosa d’Italia, ovvero Amici. Da quel momento in poi, con tanto impegno e sacrificio, si sono aperte le porte del successo per la bellissima ballerina.

Ha preso parte ad un tour con tutti i suoi compagni di ballo, poi ha dato lezioni di danza ai più piccini e infine si è anche tuffata nel mondo dello spettacolo. Ha recitato in film come Il ritorno della vita, diretto da Rossella Izzo, e Balla con noi. Nel 2012 ha preso parte al cast di due fiction: Provaci ancora prof e Un passo dal cielo 2. Dunque, per questa giovane donna la scuola di ballo di Maria De Filippi è stata la spinta definitiva verso il successo.

Parlando anche della vita privata, sappiamo che ha avuto una relazione con Luca Napolitano, ex collega di Amici, durata dal 2008 al 2010. Dopo quattro anni dalla fine di questa storia, Alice fa la conoscenza di Andrea Rizzoli, famoso produttore e figlio di Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi. I due si sposano in Umbria dopo pochi mesi di fidanzamento. Ma nel 2016, la Bellagamba rivela al settimanale Vanity Fair che il suo matrimonio era finito.

Come sappiamo, Alice Bellagamba era una ragazza stupenda, chiara e luminosa. E la cosa non è affatto cambiata, anche se oggi ha 30 anni: è sempre bellissima, con i suoi capelli e occhi chiari e un sorriso meraviglioso. Insomma, Bellagamba di nome e di fatto! (sia per la bravura nella danza che per il suo aspetto fisico).