Guai grossi per Antonella Fiordelisi, arriva l’espulsione. Ecco cos’è successo

Gli utenti del web chiedono l’espulsione per Antonella Fiordelisi: ecco cosa ha combinato la concorrente del Grande Fratello Vip.

Divampano le polemiche nella casa più spiata d’Italia e questa volta a finire nel mirino dell’opinione pubblica è la concorrente Antonella Fiordelisi, a causa di una recente discussione avuta con Daniele Dal Moro.

Il web si è infuriato e chiede l’espulsione immediata per l’ex corteggiatrice di Temptation Island, ecco cosa sta succedendo nella casa di Cinecittà.

Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro hanno dato vita ad un acceso scontro partito da un argomento futile, quale la divisione delle ante degli armadi.

Dopo un lungo scontro, l’influencer ha esclamato: “Se non esce lo nomino così ho le sue due ante in più. Perché lui deve avere più ante di tutti?”.

La discussione era talmente forte che è intervenuto Attilio Romita, ma – invece di calmare le acque – ha peggiorato la situazione sbottando contro di lei: “Senti adesso cominci a rompermi i cogl***. Antonella ti devo mandare a fare in c*** adesso o devo aspettare domani mattina? Non si può buttare me*** su una persona con cui sei in buoni rapporti”.

Il tutto è andato in onda anche nella puntata di sabato 10 dicembre, quando si è parlato dello spazio “rubato” nell’armadio.

Finita la discussione, Antonella si è sfogata con l’amico Edoardo Donnamaria alludendo al fatto che, se la discussione fosse accaduta al di fuori della casa, le cose sarebbero andate diversamente. L’influencer ha usato termini piuttosto forti per esprimere la sua idea:

“Ma poi ti dico una cosa. Io nella vita fuori ho degli amici che se lo sbranavano a Daniele, fidati. Uno è F.C. No tu non sai che combinava se quello mi rispondeva così”.

Le sue parole, poco dosate, hanno fatto andare su tutte le furie il web, che ora chiede l’espulsione della concorrente. Inoltre, in molti ipotizzano che Antonella si riferisse proprio a Fabrizio Corona, tantoché le iniziali corrispondono.

Effettivamente, la Fiordelisi si conosce con lui e questo ha fatto insospettire il web, sempre più convinto che “F.C.” siano le iniziali del re dei paparazzi. conoscenza regressa.

Ciò che ha fatto infuriare di più il web è stato il commento dell’influencer che ha detto: “Stavamo tipo ad una rissa. Perché a volte servono quelli un po’ così”, a cui Edoardo Donnamaria ha risposto: “Uno buono quello… Non è che sia un personaggio”.

Insomma, dopo queste pesanti affermazioni il web chiede l’espulsione, ma la produzione accoglierà una richiesta così estrema?