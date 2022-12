Salta fuori la sorella segreta di Harry: “Sembra la reincarnazione di Lady Diana” | indiscrezione bomba

Il principe Harry torna sotto ai riflettori: salta fuori il nome della sorella segreta. Lei è identica a Lady Diana, la somiglianza fa rabbrividire tutti. Ecco chi è.

L’indiscrezione che sta facendo il giro del mondo riguarda la sorella segreta di Harry. Salta fuori il nome della donna, ormai adulta, e la cosa impressionante è che è identica a Lady Diana. Vedere le sue foto fa rabbrividire i sudditi che commentano: “È uguale a lei”, “Sembra la sua reincarnazione”. Ecco di chi si tratta.

Harry torna ad essere protagonista del gossip, questa volta per via di un’indiscrezione molto seria e piuttosto impressionante. Dopo anni, infatti, salta fuori il nome della sorella segreta, uguale alla mamma, Lady Diana.

L’indiscrezione bomba arriva da oltreoceano ma in poche ore ha già fatto il giro del mondo conquistando le copertine dei maggiori giornali di gossip inglesi e internazionali. Non si parla d’altro: lei è uguale alla mamma, la principessa del popolo.

Nonostante sia tragicamente morta parecchi anni fa, Lady Diana continua a far parlare di sé e forse ha lasciato su questo mondo un altro pezzo importante della sua persona: una figlia segreta.

Il nome della presunta figlia segreta di Lady D. e sorella di Harry è Sarah. Secondo i rumor che arrivano da oltreoceano, Diana e l’ex Principe Carlo avrebbero concepito Sara per poi farla crescere lontana dal regno, motivo per cui la bambina è rimasta una figlia segreta fino a questo momento.

Le voci raccontano che poco prima delle nozze reali, la dipartita Regina Elisabetta abbia costretto Diana a sottoporsi a dei test clinici di fertilità per assicurarsi che, dopo il matrimonio, sarebbe stata in grado di donare alla monarchia inglese un erede.

Dopo essersi sottoposta al test, il ginecologo avrebbe prelevato e conservato degli embrioni di Diana. Poco dopo, quegli stessi embrioni, sarebbero stati impiantati nell’utero della moglie del dottore.

La donna, quindi, avrebbe portato in grembo e poi partorito la figlia di Lady Diana, nonché erede al trono. Questa scoperta potrebbe cambiare per sempre le sorti del regno.

La bambina partorita dalla moglie del ginecologo si chiama Sarah e avrebbe vissuto tutta la sua vita in America, lontana da occhi indiscreti.

Se Sarah è rimasta segreta per anni, sembra che ora Harry e William sappiano di non essere gli unici due figli di Lady D. e Carlo. I due, infatti, sembra che abbiano anche una sorella, identica a Lady Diana.

Inoltre, secondo il settimanale Woman’s Day, Sarah – consapevole del suo sangue reale – si sarebbe messa in contatto con Meghan Markle e le due si sarebbero incontrate in segreto per parlare.

La foto di Sarah, pubblicata dalla rivista People, è impressionante perché testimonia quanto la donna somigli a Lady Diana. Non resta che aspettare e vedere se deciderà di uscire allo scoperto e rivendicare il suo posto nella dinastia inglese.