Royal Family, il loro matrimonio è nullo: cambia tutta la successione | clamorosa scoperta

Spunta l’indiscrezione inaspettata che manda in subbuglio ogni piano futuro della famiglia reale inglese: il loro matrimonio è nullo. Ecco cosa sta accadendo tra le mura di Buckingham Palace.

I sudditi sono in ansia da giorni per questa indiscrezione che in poche ore ha fatto il giro del mondo: il matrimonio dei due amati sposini reali sarebbe nullo. Ora tutto potrebbe cambiare, compresa la successione al trono. Ma come è possibile? Loro lo sapevano? Ecco spiegato tutto.

Non c’è pace per i membri della casa reale inglese, che in questi mesi continuano ad essere travolti da scandali e indiscrezioni difficili da gestire, soprattutto per Re Carlo III, da poco al trono.

Alle ultime notizie, non sempre rosee, si aggiunge l’uscita sulla piattaforma di streaming Netflix della docu serie Harry & Meghan, che dovrebbe far luce su segreti tenuti nascosti per anni dalla Royal Family.

Sappiamo che lo stesso Re Carlo era molto in ansia per l’uscita del documentario, che secondo l’opinione di molti è stata una vera pugnalata alle spalle alla famiglia costruita dalla Regina Elisabetta II in 70 anni di regno.

Come se non bastasse, nelle ultime ore è spuntata una notizia bomba: il loro matrimonio è nullo. Al centro dello scandalo, stranamente non ci sono Harry e Meghan, ma un’altra coppia reale molto amata.

L’indiscrezione che lascia tutti di sasso arriva da oltremanica e sta facendo parlare sudditi da ogni parte del mondo: il matrimonio tra Carlo e Camilla potrebbe essere dichiarato nullo.

Perché il loro matrimonio non è valido

I due hanno coronato il sogno d’amore nel 2005 dopo aver combattuto tanto per realizzarlo. Le nozze sono state celebrate dopo che entrambi hanno ottenuto le carte del divorzio.

La validità del loro matrimonio però sembra in dubbio, perché – stando a quanto previsto da un’antica legge britannica – i reali inglesi non possono convolare a nozze civilmente come hanno fatto Carlo e Camilla.

Sappiamo tutti che i due hanno celebrato un matrimonio civile perché Carlo è stato precedentemente sposato con la principessa Diana. Il matrimonio reale è avvenuto con rito religioso, come per Camilla Parker quando sposò il suo ex marito, il generale Andrew Parker Bowles.

Nel 2005, poi, Re Carlo e la Regina consorte Camilla Parker si sono sposati con rito civile presso la Windsor Guildhall a Londra, ma questa scelta potrebbe costargli la validità del matrimonio e rimescolare le carte in tavola per sempre.

Il Marriage Act, atto della costituzione inglese risalente al 1836, stabilisce che i componenti della casa reale inglese non possono convolare a nozze civilmente. Il motivo? Loro sono rappresentanti diretti dei valori etici, morali e religiosi della chiesa anglicana.

Stando al divieto imposto dal Marriage Act il matrimonio tra Carlo e Camilla potrebbe essere ufficialmente dichiarato nullo. Non resta che aspettare di vedere come deciderà di comportarsi lo Stato di fronte a tale evidenza.