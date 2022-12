“Harry gli voleva dare una lezione”: situazione gravissima, a parlare un amico. La Royal Family trema

Il principe Harry sembra averla fatta grossa, nel voler dare una lezione alla Royal Family sembra abbia rilasciato alcune dichiarazioni davvero pericolose per la Royal Family durante un’intervista. A rivelarlo è stato proprio un amico vicino ai duca di Sussex.

In queste ultime settimane si è parlato spesso della Royal Family, del nuovo ruolo di Carlo in qualità di sovrano e dei segreti che Elisabetta si è portata nella tomba ma c’è stata un’altra notizia che ha tenuto banco negli ultimi giorni ed è senz’altro l’anteprima diffusa da Netflix di Harry&Meghan, il docufilm che promette di rivelare alcuni retroscena della vita dei duchi di Sussex. Naturalmente sono tutti in trepidante attesa, e di sicuro qualcuno anche alquanto preoccupato, per quanto salterà fuori da questo documentario.

Il Mirror ha già rivelato che il re Carlo III e il suo primogenito, nonché erede diretto William si starebbero organizzando per delle “riunioni di crisi” relative proprio al contenuto del film nel caso in cui si veda necessario un intervento.

Ovviamente l’uscita di questo film, specialmente dopo la famosa intervista di Meghan durante la quale già aveva svelato alcune cose, per esempio la questione del razzismo all’interno della famiglia reale, vede complesso un ricongiungimento della coppia con i reali d’Inghilterra.

Se mai dovesse esserci un ritorno del “figliol prodigo” questo avverrà solo per Harry e, infatti, si vociferava addirittura che il nuovo Re avesse pianificato il divorzio di Harry e Meghan e il ritorno di lui in patria.

Harry dà una lezione alla Royal Family e agli inglesi

Un nuovo retroscena fa capolino in questa storia e aumenterebbe ulteriormente la distanza tra Harry e la sua famiglia. A quanto pare, poco prima di rilasciare la sua prima intervista negli Stati Uniti ad Oprah Winfrey, Harry avrebbe confessato dei segreti importanti a un suo amico e questi segreti ora sarebbero venuti a galla.

Già all’inizio del 2021, infatti, il duca di Sussex avrebbe raccontato a questo suo amico alcune cose che sarebbero emerse poi solo di recente: “Sarà davvero scioccante. Questi britannici dovranno imparare la lezione”. I tabloid inglesi attribuiscono questa frase piena di acredine, proprio alle accuse di razzismo.

Come ricorderete tutti durante l’intervista ad Oprah Winfrey Meghan disse di aver ricevuto delle pesanti discriminazioni che l’avrebbero indotta a pensieri suicidi. Sembra però che queste minacce non provenissero dalla Royal Family ma da alcuni estremisti.

Dopo quell’intervista che fece il giro del mondo la stessa Royal Family attraverso un comunicato ufficiale dichiarò di essere contraria a ogni forma di razzismo. Proprio a proposito di questo argomento è stato chiesto alla madrina di William, Lady Susan Hussey, di dare le dimissioni. È stata proprio lei a pronunciare alcune frasi razziste ad un ricevimento a palazzo.

Per questo motivo la donna, malgrado sia una sorta di “parente” è stata allontanata per l’onta che ha gettato sulla famiglia.