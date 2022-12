Allo scoperto la fidanzata di Cristian Totti. Famosa e somiglia molto a mamma Ilary

Della famiglia Blasi – Totti non si parla senza sosta da questo luglio quando è stata annunciata ufficialmente la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ma si è parlato anche dei figli della ex coppia e negli ultimi tempi di Cristian Totti, la cui fidanzata è famosa e pare somigli molto a mamma Ilary.

Ormai la storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti è ufficiale, la coppia è uscita allo scoperto il giorno del compleanno di lui quando ai festeggiamenti era presente anche lei e ci sono state quindi le prime foto ufficiali della coppia. Noemi Bocchi tra l’altro ha instaurato un rapporto con tutta la famiglia Totti, anche con i figli di lui e come ricorderete lei ha iniziato anche fare dei regali. Per esempio a Cristian in particolare ha regalato un cane, Tyson di cui però si sono perse le tracce.

Noemi per altro ha accompagnato l’ex Capitano della Roma a un evento a Dubai e in quella occasione tutti hanno notato il diamante che portava al dito e le ipotesi su un possibile nuovo matrimonio per entrambi hanno subito fatto il giro del web ma per il momento non vi è nessuna notizia ufficiale.

Nel frattempo Francesco Totti e Noemi si vivono il rapporto insieme e lei sta conoscendo i suoi figli. Proprio a proposito di Christian, dei tre figli di Totti e Ilary, sembra avere il rapporto migliore con la nuova fidanzata del padre mentre, si vocifera che Chanel l’abbia presa piuttosto male.

Questa ipotesi sulla mal disposizione di Chanel deriva soprattutto da alcuni contenuti social che la ragazza condivide sui suoi canali, in particolare su Tik Tok dove si lascia andare a non troppo velati riferimenti a quanto accaduto nella sua famiglia questa estate. Qualcuno avrebbe visto questi riferimenti nei brani scelti dalla ragazza per i suoi contenuti ma qualcun altro li ha visti semplicemente come hit del momento.

Per quanto riguarda l’ultima figlia, Isabel, quest’ultima ha appena iniziato la scuola elementare e di certo, dei tre è forse quella che ha notato meno certi cambiamenti.

Cristian Totti, la vita e la fidanzata

Cristian è il primogenito di Francesco Totti e di Ilary Blasi e rispetto a sua sorella non è molto social tanto che nonostante abbia un anche lui un account Instagram, la prima foto è stata postata solo poche settimane fa.

Come sappiamo Cristian, sta seguendo le orme di suo padre e al momento gioca nell’AS Roma Under 18 e in tanti ritengono che molto presto possa indossare la maglietta giallorossa, gli stessi colori che per tanti anni ha indossato suo padre.

Proprio grazie al suo più frequente uso di Instagram, si è scoperto che Cristian è fidanzato con una ragazza molto giovane e che sta seguendo la carriera di attrice.

Pare che la storia d’amore fra i due teenagers sia iniziata alla fine del 2021 e che avrebbero quindi festeggiato da poco il loro primo anno insieme. La fidanzata di Cristian ha preso parte a diversi spot pubblicitari prima di debuttare come attrice al cinema, nientemeno che con il successo di Paolo Sorrentino, La Grande bellezza.

Lei è Melissa Monti e sembra somigliare molto a Ilary Blasi che la ragazza ha cercato di omaggiare in più occasioni. Inoltre con i suoi occhi azzurri e le labbra carnose, la ragazza somiglia tanto alla ex Letterina.

Non si sa se questa storia è destinata a durare dal momento che i due sono davvero molto giovani ma nel frattempo entrambi sembrano essere felici. Solo il tempo ce lo potrà dire con certezza.