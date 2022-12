Jasmine Carrisi, irriconoscibile! Il cambiamento nel tempo è assurdo

La figlia di Al Bano e Romina è cambiata molto nel tempo, ha subito una trasformazione I giovani sono in continua crescita e trasformazione notevole nel corso degli anni, tanto che a confrontare le fotografie di qualche anno fa con quelle di oggi, si nota una certa differenza. Jasmine Carrisi cambia spesso look e ha un seguito molto alto sui social e i suoi look sono molto apprezzati.

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso e da quanto sappiamo lei vuole diventare una cantante, proprio come suo padre, ma seguire la strada del genere pop e per fare questo ha intrapreso un percorso di studi, canto e musica mentre nel frattempo segue un corso di studi universitario a Milano.

Com’è noto Jasmine si è già esibita in pubblico e in televisione partecipando a The Voice Senior, in veste di giudice con lo stesso Al Bano. Alcuni mesi fa è uscito il suo singolo Nessuno mai e la giovane cantante ha già un suo fitto pubblico, soprattutto su Tik Tok dove ama condividere con il suo pubblico contenuti social sia privati che lavorativi. I fan possono così partecipare alla giornata tipo di Jasmine Carrisi.

Proprio a proposito dei contenuti social, Jasmine ama condividere con i suoi fan anche i continui cambi look, essendo appassionata di moda. Proprio per i suoi gusti variegati in fatto di moda, Jasmine nel corso degli ultimi anni ha cambiato look molto spesso e per questo motivo possiamo vedere come nel corso del tempo da una foto all’altra appare diversa.

Ecco com’è cambiata Jasmine Carrisi nel corso degli anni

Jasmine Carrisi come abbiamo detto è molto attiva su TikTok, il social che ormai sta spopolando sul web surclassando gli altri social come un grande mezzo di intrattenimento ma anche motore di ricerca. Ultimamente la cantante è stata criticata perché secondo alcuni tutto quello che ha potuto fare fin ora è stato possibile grazie al privilegio di essere la figlia di Al Bano. Ma Jasmine si è difesa con queste parole: “Mi definiscono raccomandata. Ad oggi faccio quello che mi piace, poi se alla gente non sta bene non è un mio problema”.

Jasmine Carrisi come abbiamo detto ama seguire le mode e il suo stile segue di volta in volta la corrente. Ama indossare shorts, top, jeans strappati e felpe, ma non mancano le occasioni in cui ha sfoggiato look eleganti e pieni di stile.

Per un certo periodo di tempo ha portato i capelli biondi, lisci e molto lunghi, era molto somigliante alla mamma Loredana. In seguito Jasmine si è tinta i capelli di rosso con alcune ciocche più chiare. Oggi i suoi capelli sono bicolore e seguono le tendenze dell’ultima stagione.

Di lei qualcuno ha sospettato che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica ma Jasmine Carrisi ha ribattuto: “Io in realtà ho fatto solo il filler alle labbra, che non è neanche chirurgia, ma medicina estetica. Per il resto sono cresciuta. Non so perché sui social si accaniscono così tanto. Anche se fosse, secondo me non c’è nulla di male”.

Malgrado abbia dichiarato questa cosa, non tutti credono che si sia limitata solo a un semplice filler.