Kate Middleton, una drammatica perdita, adesso è sola. Una brutta situazione

Kate Middleton sta sopportando l’ennesima drammatica perdita e la notizia sta circolando da poche ore, in seguito alle dimissioni dalla Royal Foundation.

All’inizio di questo mese Kate Middleton e il Principe ereditario William hanno passato un momento davvero difficile quando sono volati in America. Proprio in questi ultimi giorni si sta parlando molto del documentario, in uscita su Netflix, che racconta la storia di Meghan Markle e Harry e a Palazzo Reale sono tutti piuttosto preoccupati di quanto sarà rivelato in questa storia, tanto che hanno preso le dovute precauzioni.

Nel frattempo William e Kate tornavano in America dopo otto anni di assenza e si sono trovati a vivere un certo imbarazzo proprio a causa di questo documentario che ha suscitato grande scalpore.

A quanto si vocifera, riguardo a questo fantomatico e tanto atteso documentario William sarebbe contrariato e lo considera un colpo basso da parte di suo fratello Harry. Evidentemente tra i due i rapporti sono molto freddi e con questo documentario ci si aspetta che i due figli di Diana non si parlino più. Insomma sembra che Meghan e tutto ciò che si porta dietro, stia facendo da pomo della discordia nella Royal Family.

Kate Middleton, un’altra grande perdita

Kate Middleton è diventata contessa di Cambridge e in questa occasione ha voluto accanto a sé una sua assistente personale, tale Hannah Cockburn-Logie che a quanto pare sarebbe diplomatico, si è laureata in Storia Moderna e in Scienze Politiche e dopo ha cominciato a lavorare per il Commonwealth.

La carriera di Logie è iniziata come addetta stampa per il Medio Oriente prima di lavorare all’ambasciata britannica in Slovenia. Hannah ha poi iniziato una collaborazione con l’Alta Commissione Britannica in India. Proprio lei ha organizzato il viaggio di Elisabetta II in Slovenia e poi il viaggio di Kate e William in India.

A quanto pare, però, Hannah Cockburn-Logie avrebbe deciso di dare le dimissioni dal suo ruolo di assistente personale di Kate Middleton, proprio dopo la scomparsa della regina Elisabetta. Questa per Kate è una dura batosta da sopportare perché Hannah la assisteva in tutto.

Prima di lei, Kate aveva provato altre assistenti ma a quanto pare nessuna di loro ha saputo eguagliare la perfezione di Hannah. Ad aggiungere ulteriore stress a tutta questa situazione c’è anche la questione del documentario Harry e Meghan rilasciato in questi giorni da Netflix che non fa altro che accrescere le tensioni nella famiglia reale.

In questo periodo Kate avrà un ruolo chiave accanto al marito William nella mediazione tra i due fratelli ma anche nel sostegno allo stesso William che, molto più discreto rispetto al fratello, vive con imbarazzo tutta la storia e di certo, al posto di Harry non avrebbe “lavato i panni sporchi” in pubblico, come sta facendo lui con Meghan da un po’ di tempo.