Avete capito chi è il figlio di Gerry Scotti? Lo conosciamo tutti, incredibile! FOTO

Gerry Scotti è un famoso conduttore italiano al timone di diversi programmi celebri. La sua vita privata è, però, meno sotto i riflettori. Sapete chi è suo figlio? Sicuramente lo conoscete!

E’ praticamente impossibile non conoscere Gerry Scotti. L’uomo è un noto conduttore italiano che conta tantissimi anni di carriera. Programmi come Passa la Parola, Chi vuole essere milionario, Guiness World Record sono diventati dei veri e propri cult della televisione italiana.

Più recentemente Gerry Scotti si sta dedicando al programma Mediaset Tu si que Vales in qualità di giudice insieme a Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Per quanto riguarda la sua vita personale Gerry Scotti è sempre stato privato e sintetico nelle sue esternazioni. Sappiamo che dal 2011 il conduttore frequenta Gabriella Perrini con la quale, però, non partecipa molto a vita mondana.

Inoltre, il presentatore ha un figlio chiamato Edoardo nato 1992 avuto dalla sua ex moglie Patrizia Grosso. Il ragazzo è anche lui inserito nel mondo dello spettacolo ma la sua carriera è leggermente diversa rispetto a quella del padre, vissuta sicuramente più dietro le quinte.

Il figlio di Gerry Scotti

Edoardo Scotti ha intrapreso la stessa carriera di suo padre Gerry, però ha deciso di rimanere lontano dai riflettori puntando più sull’aspetto produttivo e registico. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano l’uomo ha dichiarato: “Edoardo non ha vissuto il percorso che ho vissuto io. Non ha masticato il duro com’è capitato alla mia generazione”.

Edoardo, comunque, non ha mai voluto essere associato a suo padre e ha sempre cercato di fare il suo percorso senza l’aiuto del famoso conduttore. Ed è per questo che ha spesso rifiutato ruoli troppo esposti e davanti alla telecamera.

Il figlio di Gerry Scotti ha un’ottima formazione: ha studiato regia a Los Angeles negli Stati Uniti e ha imparato molto bene l’inglese. Proprio grazie a questa sua capacità Edoardo è stato selezionato dalla produzione del programma Lo show dei Record come inviato speciale.

Edoardo Scotti è stato assistente alla regia della trasmissione Cucine da incubo e di una famosa serie poliziesca. Il ragazzo, quindi, ha sicuramente avuto un grande punto di riferimento per la scelta della sua carriera ma allo stesso tempo è stato in grado di emanciparsi dall’influenza di suo padre e decidere per sé.

Edoardo ha reso Gerry Scotti nonno per la prima volta nel 2021 grazie alla nascita di Virginia, il cui nome è certamente un omaggio a quello vero del conduttore.

Il figlio di Gerry è sposato con Ginevra Piola e i due hanno reso estremamente felice il nonno dando alla piccola lo stesso nome. La sorpresa del Vip è stata grandissima soprattutto perché lo ha scoperto dopo che ha visto il nome della nipote “Virginia” nella sua cameretta.

Un legame bellissimo e profondo quello che le lega i due Scotti reso ancora più forte dalla nascita della piccola Virginia.