Avete visto la sorella di Antonino Spinalbese? È bellissima! Ecco chi è / FOTO

Antonino Spinalbese attuale concorrente del Grande Fratello vip 7 ha incontrato nell’ultima puntata del programma sua sorella Lucia. Grandissima emozione per l’hair stylist che ha alle spalle una storia molto toccante.

Antonino Spinalbese è sempre sulla bocca di tutti in questi ultimi mesi grazie alla sua partecipazione al reality più seguito d’Italia, il Grande Fratello. Spinalbese è spesso e volentieri associato a diverse donne della casa con le quali ha avuto alcuni flirt. In ultimo la bella venezuelana Oriana con la quale però la passione è svanita poco dopo.

Antonino ha raccontato durante il corso delle puntate la sua vita difficile a causa della separazione dei suoi e della successiva morte di suo padre, venuto a mancare per suicidio. Nonostante il forte dolore l’ex di Belen Rodriguez ha dovuto rimboccarsi le maniche per poter aiutare sua madre nella crescita delle sue sorelle con le quali ha un rapporto speciale.

Infatti, in seguito alla morte di suo padre, ha sempre raccontato di come abbia fatto da padre alle sue sorelle sobbarcandosi problemi più grandi di lui. Il ragazzo ha incontrato la sorella più piccola durante l’ultima puntata del Gfvip e le loro parole hanno scaldato il cuore davvero di tutti.

Chi è la sorella di Antonino Spinalbese?

Lucia Spinalbese è la sorella minore di Antonino, hair stylist ora imprenditore digitale diventato famoso per la sua relazione con Belen Rodriguez con la quale ha avuto Luna Marie. Il ragazzo ha sempre dichiarato di aver un rapporto simbiotico con le sue sorelle ma nello specifico con Lucia poiché più piccola di sette anni.

Lucia conta un buon numero di followers soprattutto ora che proprio suo fratello è entrato nella casa nel Grande Fratello. Nata nel 2002 Lucia Spinalbese è una ragazza come tutte le altre e tramite i suoi social media è possibile capire le sue passioni: amiche, viaggi e sport.

Lucia come Antonino cerca di condividere il giusto sul suo profilo Instagram per preservare la sua, tuttavia Lucia sembra comunque una ragazza molto estroversa. La scomparsa di suo padre l’ha veramente colpita per fortuna, però, suo fratello Antonino è sempre stato al suo fianco dandole la forza di andare avanti.

Il loro incontro andato in scena nella puntata di Lunedì ha letteralmente commosso tutti per il bellissimo legame tra i due fratelli notato anche dai compagni di avventura di Spinalbese. Inutile dire la gioia immensa di vedere sua sorella Lucia, in un momento come questo molto complesso e delicato all’interno della casa, dove proprio Antonino ha litigato con alcune persone della casa.

D’altronde questo è il duro gioco del reality che però da ora in poi sarà più semplice affrontare dopo aver visto e sentito sua sorella Lucia.