Benedetta Rossi, “Adesso basta!” scenata di gelosia contro il marito | litigio in diretta

La cuoca più amata del web, Benedetta Rossi, è scoppiata in una scenata di gelosia eclatante in diretta. Ecco che cosa è successo.

Ha iniziato aprendo un canale YouTube, ma negli anni ha ottenuto talmente tanto successo da diventare conduttrice di un programma tutto il suo di cucina. Benedetta Rossi ha realizzato il suo sogno grazie all’aiuto dei suoi followers, che compassione l’hanno seguita giorno per giorno nelle sue ricette.

Tra le caratteristiche della sua cucina casereccia risalta sicuramente la semplicità delle ricette e degli ingredienti. Semplice è anche il suo modo di comunicare e spiegare i passaggi culinari.

Benedetta parla ai suoi telespettatori direttamente dalla cucina di casa, spesso in compagnia di suo marito. E proprio per suo marito è finita nel mirino dell’opinione pubblica.

La litigata in diretta

Durante le riprese di un video finito sul suo canale YouTube, la food blogger più nota d’Italia ha fatto una scenata di gelosia sconvolgendo i suoi seguaci. Nella loro famiglia c’è un terzo membro di nome Cloud, il loro amato cane, con cui trascorrono gran parte del tempo delle loro giornate.

Benedetta è particolarmente legata al marito Marco, i due sono inseparabili e spesso mentre sono alle prese con nuove ricette raccontano del loro amore, facendo tuffi nel passato.

L’uomo è molto attento alla moglie, ma riserva la maggior parte delle sue coccole al cane Cloud, che è sempre molto felice di rivederlo. Uno di questi momenti è stato ripreso da Benedetta, che inizialmente è stata felice dell’incontro tra cane e marito dopo che l’uomo era stato via di casa per un viaggio, ma poi ha manifestato improvvisamente il suo fastidio. Infatti, è scoppiata in una scenata di gelosia.

Il video è andato virale sul web e nelle riprese si vede Marco che prende in giro Benedetta coccolandola come Cloud. La cuoca anche, se inizialmente apparsa divertita, non ha nascosto il suo fastidio. Il tutto è venuto sotto gli occhi attenti dei suoi followers che ogni giorno la seguono per imparare nuove e semplici ricette.

Cloud occupa un posto speciale nel cuore di Marco e Benedetta, dato che è entrato nelle loro vite dopo la morte di Nuvola, l’altro loro cagnolino.

“Dopo la perdita di Nuvola abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c’era un link che rimandava ad un’associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n’era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero Nuvola in inglese – racconta Benedetta -.

Ho chiamato l’associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati tranne uno, Cloud. Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l’adozione.”