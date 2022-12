Spunta la verità sull’assenza di Alfonso Signorini alle nozze di Francesca Cipriani

Francesca Cipriani ha finalmente sposato il suo compagno Alessandro Rossi in una bellissima cerimonia presso la basilica di San Bartolomeo all’Isola Tiberina a Roma. Il testimone di nozze Alfonso Signorini, però, non ha presenziato al matrimonio. Il perché? lo dice direttamente lui!

Francesca Cipriani è convolata a nozze con il suo compagno, l’imprenditore Alessandro Rossi. I due insieme da un paio di anni si sono sempre dimostrati estremamente innamorati e non vedevano l’ora di sposarsi per costruire una famiglia insieme.

La prezzemolina della televisione, opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello proprio nel reality più seguito d’Italia aveva ricevuto la bellissima proposta di matrimonio da Alessandro con grandissima gioia di tutti. La donna, durante la sua esperienza, aveva manifestato più volte una fortissima mancanza nei confronti del suo fidanzato tanto da convincere gli autori del GF a farlo entrare in casa per qualche giorno.

Inutile menzionare la felicità di Francesca che ha accolto il fidanzato con immenso amore. Adesso, i due hanno detto finalmente la parola sì di fronte alla loro famiglia, i loro amici e a tanti ex concorrenti del Grande Fratello.

Tra gli invitati infatti c’era la conduttrice Manila Nazzaro, Carmen Russo e anche Giucas Casella, testimone proprio della Cipriani i quali hanno prontamente testimoniato tutto l’evento con le loro stories di Instagram.

A mancare, però, c’era una persona speciale per Francesca che avrebbe dovuto fare da testimone anche lui al matrimonio. Si tratta del conduttore del Grande Fratello e direttore di Chi Alfonso Signorini che ha dato la sua versione dei fatti.

Le dichiarazioni di Alfonso Signorini

A Casa Chi Alfonso ha fatto chiarezza su tutta questa la questione specificando che non avrebbe mai voluto mancare il matrimonio di Francesca Cipriani. Ecco le sue parole: “Non ho dato buca a nessun matrimonio e lo sanno bene Francesca e Alessandro. Avevo risposto di sì al mio ruolo da testimone ma 15 giorni prima delle nozze li ho avvisati perché ho avuto un impedimento professionale inderogabile. Se poi loro non hanno fatto in tempo a cancellare il mio nome di questo non sono a conoscenza”.

E ancora ha affermato, come riportato da Gossip e Tv: “Anche Giucas Casella non è stato un ripiego. Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco.

I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato”.

A causa di impegni inderogabili Signorini con grande dispiacere non ha potuto essere il testimone della Cipriani. Siamo certi che Francesca ha sicuramente capito.