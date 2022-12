Il lavoro di Ginevra Lamborghini! Nessuno immaginava si occupasse proprio di quello

Sapete che lavoro fa Ginevra Lamborghini? Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello – terminata con la squalifica – molti si sono chiesti di cosa si occupi nella sua vita privata. Oggi sappiamo qual è la sua mansione, che non è molto diversa da quella della sorella Elettra.

Il lavoro di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini, sorella della cantante Elettra Lamborghini, è stata sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello VIP, il programma firmato Mediaset condotto da Alfonso signorini.

Secondogenita di Tonino Lamborghini e Luisa Pertelongo, la gieffina svolge un lavoro molto particolare e simile a quello della sorella. Secondo molti utenti del web, che per mesi si sono chiesti di cosa si occupasse, si tratta di un vizio di famiglia.

Sappiamo tutti che Ginevra non è in buoni rapporti con la sorella Elettra: le due non si parlano da tempo e nonostante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello, nemmeno in quell’occasione, Elettra Lamborghini ha voluto confrontarsi con sua sorella.

Non c’è stato margine di riappacificarsi e, inoltre, il tempo è scaduto quando Ginevra è stata squalificata per le frasi di bullismo pronunciate nei confronti di Marco Bellavia. Un caso sconvolgente e una brutta pagina della televisione italiana di cui si è parlato per molto tempo in tutti i salotti televisivi e sul web.

Nel programma Ginevra ha fatto parlare di sé anche per via del rapporto con Antonino Spinalbese: molti pensavano che sarebbe nato un amore, ma il sentimento non ha avuto tempo di sbocciare che la gieffina è stata squalificata dal gioco.

Venendo alla sua vita professionale, Ginevra ha studiato Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica di Milano. Giovanissima si è trasferita a Bologna dove ha continuato a studiare Cultura e Tecnica del Fashion.

Una volta terminati gli studi, Ginevra ha deciso di debuttare nel mondo del lavoro in un porto sicuro, l’azienda di famiglia. Secondo quanto emerge dalle rivelazioni della giovane, lei si occupa della parte di comunicazione marketing dell’azienda. Una grande opportunità che le permette di mettere in pratica tutto ciò che ha imparato durante gli studi all’università.

Ma questo non è l’unico lavoro che svolge Ginevra: infatti la giovane ha moltissimi talenti e diverse passioni.

Tra le tante cose è anche un’influencer di successo, ad oggi – complice anche la partecipazione al Grande Fratello VIP, che le ha portato enorme visibilità – conta oltre 61 mila followers, che ogni giorno la seguono nella sua vita quotidiana. Questa grande popolarità le ha dato la possibilità di diventare a tutti gli effetti un influencer di successo del panorama italiano.